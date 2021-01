Antonella Elia sulla scia di Nadia Toffa: “E’ successo anche a me”

Antonella Elia. La showgirl e opinionista del Grande Fratello Vip si è aperta in un lungo e sofferto post su Instagram. La rivelazione

E sempre stato un personaggio controverso, Antonella Elia. Ha un carattere spigoloso ma anche aperto e genuino che spesso l’ha fatta entrare in rotta di collisione con colleghe altrettanto famose.

Ultimamente è stata protagonista di uno spettacolo poco gratificante, impetoso e di dubbio gusto. Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa usando toni e appellativi al limite della decenza ai danni di Samantha De Grenet.

Due professioniste, due donne che calcano lo spettacolo da più di 25 anni, due showgirl conosciutissime, si sono confrontate faccia a faccia per mettere il punto sulle loro divergenze in merito alla loro partecipazione come concorrenti nella casa più spiata d’Italia.

Ancora prima, la Elia era stata oggetto di una querelle che ha costretto a una sagace risposta da parte di un’altra famosa presentatrice, ormai sua ex amica, stiamo parlando di Adriana Volpe (per saperne di più cliccate il link in basso).

Oggi, però, Antonella Elia, viene allo scoperto rivelando un fatto doloroso del suo recente passato.

Antonella Elia: “Ho avuto un cancro al seno. Mi hanno squartata”

Ha deciso di scegliere Instagram come mezzo per fare un’importante comunicazione. Antonella Elia ha rivelato: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma in situ. Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”.

Non aveva mai affrontato questo argomento così delicato. I dettagli sono approfonditi in un’intervista rilasciata al settimanale Panorama, tuttavia riesce anche tramite canali social ad esprimere il dolore di quegli attimi: “Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”.

Parla anche degli attacchi subiti recentemente in tv che definisce miserabili. Ha scelto di non curarsene, di non procedere con denunce e querele ma di trasformare la sua esperienza difficile in aiuto per gli altri.

Conclude il lungo post citando Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene che ci ha lasciato nell’agosto del 2019 in seguito a un tumore cerebrale. “Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire”.