Antonella Mosetti in topless, coperta solo da un mini slip bianco – FOTO

La sfilata di Antonella Mosetti genera il panico sul web: boom di visualizzazioni. Lei è pazzesca ma lascia i fans senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

Antonella Mosetti ha fatto centro, ancora una volta! La showgirl sa sempre come ammaliare e colpire i followers su Instagram. Ogni post è un turbinio di passioni ed emozioni contrastanti. L’ultimo video postato qualche ora fa è un inno alla sensualità. La Mosetti sfila, davanti l’obiettivo e si lascia ammirare in tutta la sua bellezza. L’outfit scelto per questa performance permette di prendere visione della silhouette e delle curve prorompenti di Antonella: pantalone a vita alta e a zampa. Rigato e con tanto di paillettes che rendono la mise elegante. Abbinato al pantalone, una bralette nera tutta trasparente, salvo le coppie nere che però non nascondono il seno generoso di Antonella. Capelli sciolti e trucco da sera, i commenti a lei rivolti sono tantissimi e tutti di amore: Talmente spettacolare che fai paura 🔥. Qualcuno si spinge anche oltre, Stupenda. E le 20 enni MUTE GRAZIE.

Antonella Mosetti, la foto audace che fa scoppiare il cuore ai fans

