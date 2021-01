Aurora Ramazzotti, via la giacca e top cortissimo: è uno spettacolo FOTO

Aurora Ramazzotti, via la giacca e top cortissimo: è uno spettacolo. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Aurora Ramazzotti è sicuramente una delle ragazze più amate del mondo di Instagram, se non dello spettacolo. La storia d’amore tra i suoi genitori ha fatto sognare gli italiani per tanti anni: Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno vissuto la favola moderna che tutte le ragazze sognano, Eros ha scritto canzoni per lei che hanno fatto la storia della musica italiana e dal loro amore è nata Aurora, che li tiene uniti ancora oggi che purtroppo non stanno più insieme.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Aurora Ramazzotti, che spettacolo nell’ultimo scatto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora oggi è una giovane donna, è bellissima ed è talentuosa e simpaticissima proprio come la sua mamma. In questo periodo si sta parlando spesso di lei e della sua amicizia con Tommaso Zorzi: i due sono migliori amici dai tempi delle superiori e purtroppo l’estate scorsa hanno avuto una brutta lite. Ad oggi Tommaso sente la sua mancanza e non vede l’ora di uscire dalla casa per potersi riappacificare con lei.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Aurora in proposito non si è mai esposta ma sicuramente lo sta aspettando a braccia aperte. Nell’attesa di scoprire cosa succederà, Aurora su Instagram continua ad incantare i suoi folllowers con gli scatti che pubblica sul suo profilo di Instagram.