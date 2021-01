Nella giornata di ieri, un bambino di soli 4 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion di raccolta dei rifiuti mentre era in bici davanti casa.

Un bambino di soli 4 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion per la raccolta di rifiuti urbani. È accaduto nella giornata di ieri a Launceston, nello stato australiano della Tasmania. Secondo i primi accertamenti della polizia, il piccolo stava giocando in bici all’esterno della sua abitazione, quando il mezzo lo ha investito. Inutili i tentativi dei soccorsi giunti sul posto che hanno potuto solo dichiarare il decesso del bimbo. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso le indagini della polizia.

Una tragedia ha sconvolto Launceston, comune nel nord dello stato della Tasmania, in Australia. Un bambino di soli 4 anni, Bronson John Bannister Williams, è morto dopo essere stato investito da un camion della raccolta dei rifiuti. Secondo quanto riporta la redazione della Abc, la vittima era in sella alla sua bici all’esterno della casa, dove viveva con i genitori, quando il mezzo lo ha tamponato.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i paramedici, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. Lo staff sanitario ha potuto solo constatarne il decesso. Oltre ai soccorsi, sul luogo teatro della tragedia, sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia australiana che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Al vaglio degli investigatori vi sono le testimonianze dei presenti ed i filmati ripresi dalla videocamera installata sul mezzo coinvolto.

L’ispettore di polizia, Ruth Orr, come riferisce Abc, ha spiegato che non sono ancora chiare le circostanze della tragedia su cui si sta indagando. Orr ha poi proseguito affermando che l’uomo alla guida del camion dei rifiuti è rimasto sotto choc dopo quanto accaduto.

Infine, l’ispettore della polizia ha ammesso che l’incidente è una delle più gravi tragedie a cui ha assistito nei suoi 25 anni di carriera.