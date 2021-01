Barbara D’Urso ci concede uno dei suoi balletti in camerino a il web non gradisce e si rivolta contro di lei, critiche a più non posso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso è un personaggio che divide, sempre. O la si ama o la si odia. Lei che è una delle regine incontrastate degli ascolti Mediaset, ha un suo pubblico fedele che la segue sempre con tanto affetto e le permette di arrivare, ogni giorno, a grandi numeri, sia nella striscia del day-time pomeridiano che alla domenica, anche alla sera con Live. Poi c’è, invece, chi proprio non riesce a sopportarla accusandola di fare tv spazzatura, di portare in tv sempre la solita gente e molto altro.

Barbarella come è suo solito va avanti per la sua strada e non si cura delle critiche. Lei pensa ad arrivare al risultato e quelli che ogni sera porta a casa a Mediaset piacciono e anche tanto.

Poi ci sono i social, attraverso i quali la conduttrice condivide alcuni momenti della sua vita fuori dalle telecamere ma anche piccoli istanti prima o dopo le sue trasmissioni con foto e video dal suo camerino che ormai sono consuetudine.

E proprio in merito all’ultimo video da lei pubblicato il web impazza e si scatena contro di lei. Vediamo perché.

LEGGI ANCHE –> Mercedesz Henger perizoma estremo: in piscina è un amore – FOTO

Barbara D’Urso, gli utenti si scatenano contro di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

LEGGI ANCHE –> Francesca Michielin si prepara per Sanremo, lo SCATTO entusiasma i fan

Barbara D’Urso ci regala uno dei suoi balletti in camerino, quelli realizzati con l’effetto boomerang di Instagram. Solitamente la conduttrice lo realizza sempre insieme a qualche sua ospite.

Quello che ieri sera ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi con la didascalia: “Un po’ di tempo fa… #dance #colcuore❤️” insieme a Jo Squillo e Giulia Salemi ha fatto andare in escandescenza il popolo del web.

Se da un lato ha superato le 130 mila visualizzazioni, dall’alto ha tirato a sé una valanga di critiche. Gli utenti si sono scatenati contro Carmelita e le sue ospiti con affermazioni non proprio carine.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Quasi uno sfogarsi continuo contro Barbarella che evidentemente a questi utenti proprio non piace. “Le solite oche giulive” recita uno tra i più easy, “Poveracce, che pena che fatte…🤡🤡🤡🤡🤡” risponde un altro e avanti ancora.