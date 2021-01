Beautiful, anticipazioni 28 gennaio: mentre Hope è impegnata con Thomas, Brooke esprime le sue preoccupazioni a Donna.

Hope ha deciso di accettare la proposta di Thomas per un appuntamento insieme a Douglas. La ragazza non ha intenzione di cedere al suo ricatto, ma ha intenzione di sfruttare l’ossessione di Thomas nei suoi confronti per ottenere la custodia del bambino. Brooke è preoccupata per lei, ma non rompe la promessa che le ha fatto di non rivelare nulla del suo piano a Liam e a Ridge. Nel frattempo lo stilista è sempre più convinto che Thomas abbia del potenziale e vuole aiutarlo a rimetterlo in piedi.

Leggi anche -> La geografia del buio, tracklist completa del nuovo album di Michele Bravi

Beautiful, anticipazioni 28 gennaio: Ridge ha un progetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: un personaggio inscenerà la propria morte

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope e Thomas trascorreranno alcuni momenti piacevoli in compagnia di Douglas. I tre si incontrano alla Forrester Creations, dove si trova anche Ridge. Lo stilista parla con Shauna dei suoi piani per il futuro: ha intenzione di aiutare Thomas a ricominciare ad occuparsi di Douglas, poi valuterà se tornare da Brooke. La notizia non sembra colpire più di tanto la Fulton, sempre più convinta che la storia tra Ridge e Brooke sia ormai giunta al capolinea.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Brooke si sfogherà con la sorella Donna, la quale le consiglierà di prestare pazienza e di fidarsi di Hope. Secondo Donna, la nipote sa cosa fare e Brooke non dovrebbe ostacolarla.