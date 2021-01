Belen Rodriguez ci regala uno scatto molto sensuale: bellissima e perfetta come sempre, ma la gravidanza dov’è?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez è incinta sì o no? È questa la domanda che tutti si stanno facendo in questi giorni. E c’è chi cerca di trovare in quello che lei ci mostra qualche indizio che lo confermi.

Secondo alcuni il fatto che il suo fidanzato, Antonino Spinalbese il padre di questo secondo bimbo in arrivo per la showgirl argentina, si sia definitivamente licenziato dal salone nel quale lavorava come hair style sia la prova provata della notizia. Pausa dal lavoro per dedicarsi a mamma Belen e al futuro nascituro.

E c’è anche chi in una recente Instagram Story ha trovato un’altra prova della futura nascita. Sul profilo di Belen si vede Antonino che sta per dare una notizia ai follower ma lei lo blocca ridendo divertita. I due sono all’aperto e hanno la mascherina e così non si riesce a capire il labiale ma c’è chi giura che il compagno di Belen stesse per rivelare la gravidanza.

La 36enne per il momento però resta in silenzio e su questo non professa parola. Solo voci o vuole aspettare ancora un po’ per ufficializzare la dolce attesa? Nel mentre ci regala uno scatto dove del pancino non c’è traccia. Per vedere la foto vai alla pagina successiva.

Belen Rodriguez, bella e sensuale: il pancino non c’è