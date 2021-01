Bianca Guaccero, nuovo buongiorno scoppiettante dalla sala trucco. Che occhi – VIDEO

Sempre sorrisi e risate per Bianca Guaccero che anche dal camerino fa divertire i suoi fan a casa, bellissima come non mai

Si è creato una sorta di teso imbarazzo nello studio di “Detto Fatto” questi ultimi giorni dopo il collegamento con Stefano De Martino. Anche nella puntata di ieri Bianca Guaccero è ritornata a parlare del gossip con Stefano De Martino lanciato brutalmente e senza preavviso martedì dall’amico e collega Jonathan Kashanian.

Jonathan infatti durante il collegamento del conduttore aveva ammesso che Bianca e Stefano potessero essere una bella coppia creando moltissimo imbarazzo in studio. L’opinionista ha anche rivelato a cuore aperto che “Nel 2021 cambieranno le cose per Bianca Guaccero”.

Bianca ha subito replicato: “Ti vuoi liberare di me?” ribadendo che lei non era a conoscenza di questo siparietto che il collega le avrebbe regalato in diretta. Ma lo stesso Jonathan ha anche rincarato la dose aggiungendo:

“Devo dirvi un po’ di cose, da ieri Stefano De Martino segue Bianca Guaccero su Instagram e i due andranno a prendere questo famoso caffè”.

Bianca Guaccero, quante smorfie dalla sala trucco. Bellissima

Divertente e solare, autoironica e professionale, le qualità della conduttrice di Rai Due sono molteplici. Bianca Guaccero non smette mai di tenere una condotta pulita con il suo pubblico a casa, neppure dalla sala trucco dove si prepara prima della messa in onda della puntata.

Ultimamente ci intrattiene con video molto spassosi in cui si diverte e indossare diversi filtri proprio mentre la truccatrice la sta sistemando, i bambini la amano per questo suo lato così fanciullesco e le mamme sanno che di lei si possono fidare avendola come punto di riferimento autorevole quando accendono i social.

Bianca è anche uno dei nomi papabili per la sostituzione di Mara Venier nella prossima stagione di “Domenica In”. Ma cosa penseranno i suoi amati fan se la conduttrice li lasciasse solo dopo tre stagioni di “Detto Fatto”? Forse scatterebbe la rivolta.