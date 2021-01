Carenza di vitamina C, i sintomi da non ignorare per il nostro benessere fisiologico

La sua carenza può provocare importanti conseguenze per l’organismo. Quali sono i sintomi della vitamina C e come prevenirli

La vitamina C è un nutriente essenziale indispensabile per la normale funzionalità fisiologiche umane. La vitamina C o acido ascorbico, è una vitamina idrosolubile che serve all’organismo per sintetizzare il collagene, una sostanza che permette di fortificare le ossa, la cartilagine, i muscoli e i vasi sanguigni e facilita l’assorbimento del ferro. Una sua diretta manifestazione è lo scorbuto che porta a indolenzimento e degenerazione dei tessuti, a volte anche anemia e febbre.

La sua carenza è rara nei paesi sviluppati grazie soprattutto alla disponibilità di prodotti freschi ricchi della vitamina, agli integratori che si possono assumere sotto prescrizione medica. Però una dieta sbilanciata e condizioni legate allo stress intense possono comunque incidere nel suo corretto apporto e provocare alcuni sintomi importanti che bisogna conoscere in caso si presentino.

Le più comuni cause della carenza di vitamina C sono:

Dieta povera

Alcolismo

Anoressia

Alcune malattie mentali

Fumo

Dialisi

Presenza di malattie come ulcere e malattie infiammatorie

Gravidanza e l’allattamento

Stress e febbre alta

Sintomi da carenza di vitamina C: quali cibi assumere per fare il pieno di vitalità

Se hai una carenza di vitamina C, i sintomi possono comparire solo dopo mesi, ci sono alcuni segnali a cui stare attenti:

Follicoli arrossati

Unghie a “cucchiaio” con punti o linee rosse

Pelle particolarmente secca o screpolata

Lividi frequenti sul corpo

Ferite che non guariscono

Articolazioni dolorose e gonfie

Gengive sanguinanti

Ossa deboli

Difese immunitarie deboli

Stress frequente e malumore cronico

Stanchezza cronica

Aumento di peso inspiegabile

La dose giornaliera consigliata (ovvero l’RDA) di vitamina C è 90 milligrammi per gli uomini e 75 mg per le donne. La cosa cambia per i fumatori (+35 grammi in aggiunta) visto che il tabacco riduce l’assorbimento dell’acido ascorbico.

Quali cibi assumere per fare il pieno di questa preziosa vitamina?

Ciliegia Acerola: 2740% della RDA

Ribes nero: 338% della RDA

Peperone rosso dolce: 317% della RDA

Kiwi: 273% della RDA

Limone: 187% della RDA

Arance: 160% della RDA

Fragola: 149% della RDA

Broccoli: 135% della RDA

Prezzemolo: 133% della RDA

Meglio se questi frutti e verdure sono assunti crudi e freschi poiché la vitamina C di distrugge se esposta al calore. Attenzione con gli integratori, una prolungata assunzione, e un sovradosaggio, possono provocare effetti indesiderati come nausea, mal di testa, bruciori e mal di stomaco, gastrite, diarrea, vomito, crampi addominali. Inoltre un eccesso di vitamina C nella dieta sembra favorire, nei soggetti a rischio, la sintesi di calcoli renali, si consiglia in questo caso di limitarne l’assunzione a non più di 1 g al giorno.