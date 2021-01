Carolina Stramare, short cortissimi: le sue gambe un capolavoro FOTO

Carolina Stramare, short cortissimi: le sue gambe un capolavoro. La modella ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Carolina Stramare è una delle modelle italiane più note d’Italia: fama sicuramente meritata, considerata la sua bellezza. Ha vinto il concorso di Miss Italia nel 2019 e da allora la sua carriera non si è più fermata. Carolina è nata a Genova, è cresciuta a Vigevano e vive lì tutt’ora. Dopo il diploma al liceo linguistico, si iscrisse ad un corso di formazione grafica e progettistica presso l’Accademia di Belle Arti di Sanremo, dove ha avuto modo di scoprire se stessa attraversa lo studio ed il lavoro.

Carolina Stamare, che spettacolo nell’ultimo scatto su Instagram

Intanto ha partecipato a diversi concorsi di bellezza ed ha vinto Miss Lombardia, accedendo finalmente alla finale di Miss Italia. Della sua vita privata, invece, non sappiamo tanto. Vive con il papà e i nonni materni perché la sua amata mamma, purtroppo, è scomparsa nel 2018 per un brutto male. Quando Carolina ha vinto Miss Italia ha deciso di dedicare la vittoria alla sua amata mamma che le manca tutti i giorni. Intanto, oltre a lavorare come modella, Carolina ha aiutato suo padre nel negozio di arredamento di famiglia, motivo per cui ha studiato design.

Carolina su Instagram è famosissima, ha tantissimi followers che la seguono ogni giorno e che la inondano di likes e di commenti. In particolar modo riceve davvero tanti complimenti.