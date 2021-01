Cecilia Rodriguez, sensuale come non mai: il nuovo look spiazza i fan – FOTO

Cecilia Rodriguez ha condiviso due scatti tra ieri e oggi in cui mostra il suo nuovissimo taglio di capelli con la frangetta lunga

La bellissima sorella minore di Belen ha condiviso due scatti tra ieri e oggi in cui mostra fiera il suo nuovo taglio di capelli con la frangetta lunga. Nella foto di oggi Cecilia indossa una maglietta nera aderente che le mette in evidenza le forme prorompenti, lasciando intravedere la pancia scoperta. La bella modella nata sotto il segno dei Pesci nel 1990 non ha scritto nessuna parola ad accompagnare la sua immagine, segno che l’immagine stessa parla da sola. I follower che la seguono con tanto amore e ardore sono rimasti letteralmente impazziti dalla sua figura e dal nuovo look. Tanto che una di loro ha scritto: “Favolosa! Ti diamo il permesso di postare foto del nuovo taglio ininterrottamente fino a Pasqua”, riferendosi al fatto che per ben due giorni la sorellina di Belen ha pubblicato la medesima foto del nuovo taglio di capelli.

Cecilia Rodriguez dà un taglio anche all’alimentazione a base di carne

Oltre a darci un taglio proponendo un nuovo modo di portare i capelli che sicuramente diventerà già una tendenza tra le giovanissime e non solo, Cecilia Rodriguez ha deciso di diventare vegana o almeno ci sta provando. Da buona argentina ha mangiato spesso bistecche di carne succulente sia al ristorante che nei barbecue a casa ma ora ha deciso di farla finita e di sensibilizzare le persone sulla sofferenza provocata agli animali. La modella ha così mostrato ai propri fan alcuni prodotti vegani che le sono stati recapitati a casa, invogliandoli con un ricetta.

Ceci non ha ancora intrapreso questo passo importante che rappresenta un cambio nel proprio stile di vita ma ha scritto su Instagram che ci sta seriamente pensando.