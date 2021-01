Claudia Ruggeri. Il buongiorno strepitoso della miss di Avanti un Altro – FOTO

Claudia Ruggeri dà il buongiorno su Instagram ai suoi follower. Lo scatto è sensuale, il suo sguardo ipnotico incanta tutti i fan

“Good day” – una semplicissima frase in inglese per augurare buon inizio di giornata a tutti i suoi follower, giunti ormai alla cifra straordinaria di 1 milione. Ebbene si, Claudia Ruggeri, con la sua disarmante bellezza mediterranea e la sua simpatia coinvolgente, si è imposta nel piccolo schermo dei canali Mediaset e ora è pronta a conquistare il web.

I suoi scatti mozzafiato non hanno fatto altro che incrementare la platea di seguaci che, giorno dopo giorno, l’hanno resa una delle influencer più gettonate del popolo di Instagram. Un sorriso coinvolgente e due occhi da pantera che sanno ammaliare chi la osservi. La prova è confermata dai molteplici post sponsorizzati in cui famosi brand la ricercano come volto per promuovere i loro prodotti di punta.

L’ultimo scatto la propone in una mise semplice: jeans, top scuro e un cardigan bianco lasciato aperto. Lo sguardo fisso sull’obiettivo dimostra che, anche con un outfit più casual, riesce a sedurre grazie alla sensualità palpabile che attraversa gli schermi di un freddo dispositivo digitale.

Claudia Ruggeri, pronta per la prossima edizione di Avanti Un Altro

La showgirl è conosciuta ai più per essere la cognata del popolarissimo presentatore Paolo Bonolis. Claudia Ruggeri infatti ha sposato Marco Bruganelli, fratello di Sonia, moglie del mattatore televisivo dei canali Mediaset.

Claudia però aveva già una bella gavetta alle spalle. Classe 1983, nata a Roma, ha fatto un lungo percorso da modella. Approda in tv nello show Chiambretti C’è e partecipa con un ruolo minore nel film di Carlo Verdone “L’amore è bello finché dura”. Nel 2004 la vediamo a Domenica In, dove conosce Paolo Bonolis. Grazie a lui incontrerà il suo futuro marito.

Sempre a fianco del cognato la ritroveremo nel 2004 a Ciao Darwin, in veste di ballerina. La sua consacrazione avviene con il programma Avanti un Altro dove la ritroveremo nella prossima edizione, prevista per marzo, come esponente del Minimondo. Sue compagne d’avventura le bonas Sara Croce e Laura Cremaschi.