Diletta Leotta lontana dai social: il motivo che preoccupa i fan

Diletta Leotta allontana i riflettori social dal suo personaggio mediatico: cosa “bolle” in pentola per la giornalista siciliana di DAZN?

Incredibile, ma vero! I fan di Diletta Leotta, per la prima volta in vita loro hanno “lamentato” di lei, un assenteismo social un pò troppo prolungato che fa pensare a qualche cambiamento in vista, imminente. La bella giornalista di DAZN continua ad apparire e a restare serena, quando il lavoro chiama. Professionalità e sorriso sulle labbra, in questi casi sono le “armi” vincenti per celare al pubblico, indizi sui presunti stravolgimenti di vita privata.

Perchè è di questo che si parla nelle ultimissime ore. Un “giallo” fin troppo evidente che “getta” i follower e gli appassionati di calcio e di bellezza sublime nella preoccupazione più totale. Ricordiamo che la splendida giornalista siciliana è impegnata nel “Celebrity Hunted”, il primo reality targato “Amazon”, in cui Diletta vi ha deciso di mettersi in discussione.

Questo sarebbe uno dei motivi del giustificato allontanamento, ma per i molti ci sarebbe qualcosa altro di più intimo di mezzo…

Diletta Leotta, svelati i veri motivi dell’abbandono social?

Non veder pubblicare foto e video su Instagram o affini di Diletta Leotta fa davvero un certo effetto per i follower, che non hanno nascosto un “pizzico” di preoccupazione a riguardo. Che fine è fatta la giornalista siciliana?

Alcuni giornali hanno “abbozzato” una spiegazione, facendo perno sugli impegni inderogabili della Leotta che non le consentirebbero di ritagliarsi un pò di tempo libero per se. Altri invece riportano la questione sulle nuove “scoperte” d’amore. Secondo ultimissime indiscrezioni gossip, la bellissima soubrette televisiva avrebbe aperto un “conto privato” e altrettanto attraente con il playboy e attore turco, Can Yaman.

L’avvento in Italia e più precisamente a Napoli del turco è coinciso con l’appuntamento sportivo di Diletta, sul terreno del Maradona Stadium. Qual miglior momento, se non questo, per convolare alla passione più forte e travolgente?

Potrebbe essere proprio questo il motivo della scelta da parte di Diletta Lotta, di restare per un periodo indefinito, lontana dai riflettori (ad oggi sono 5 giorni).

Una decisione che produce un “colpo a cuore” ad effetti nostalgici per i follower, che magari si attendono nel più breve tempo possibile, un ritorno con qualche novità “succulenta”. E voi invece cosa pensate a tal proposito? Diteci la vostra