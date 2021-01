Elisa Isoardi e Raimondo Todaro di nuovo insieme. I loro progetti futuri

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Dopo i rumors su una loro presunta love story, arrivano voci riguardo un imminente progetto lavorativo

La conduttrice televisiva Elisa Isoardi ha attraversato un 2020 abbastanza controverso dal punto di vista lavorativo. A giugno ha concluso la sua avventura nello storico programma La Prova del cuoco. Dopo la pausa estiva, a settembre l’abbiamo vista dimostrare le sue capacità di ballerina nella quindicesima edizione della trasmissione Ballando con le Stelle. Una distorsione alla caviglia l’ha costretta al ritiro dalla competizione alla settima puntata. Grazie ad un ripescaggio è riuscita a terminare la sua esperienza nel tv show condotto da Milly Carlucci, arrivando addirittura in finale.

La grande intesa con il suo maestro di danza e partner sul palco, Raimondo Todaro, aveva fatto pensare a molti che, galeotta la trasmissione, tra i due fosse nato un sentimento romantico. Tuttavia, il fatto è stato smentito dalla stessa Isoardi in più di un’occasione. La conduttrice si definisce single e, in una recente intervista a Verissimo, ha rivelato ai microfoni di Silvia Toffanin di essere aperta all’amore.

Elisa Isoardi: nuovo progetto con Raimondo Todaro? Le indiscrezioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Sul futuro lavoratico di Elisa Isoardi aleggia un alone di mistero, essendo in panchina ormai da troppo tempo. Continua a far sentire la sua presenza al pubblico attraverso i suoi canali social. Attivissiva, infatti, su Instagram, condivide quasi quotidianamente una finestra sul suo mondo privato.

Avrebbe dovuto iniziare la conduzione del programma Check Up ma, improvvisamente, in Rai c’è stato un cambio di rotta e per Elisa Isoardi si è fermato tutto di colpo. Rumors hanno sollevato l’ipotesi di una cancellazione del programma per coinvolgerla invece in una nuova avventura televisiva proprio insieme a Raimondo Todaro, con il quale il feeling è palpabile.

Alla rivista Nuovo Tv la Isoardi ha dichiarato: “Sono sicura che presto ci sarà qualcosa da fare. Vedrò il direttore di Rai1 nei prossimi giorni per capire a proposito di Check Up, che è saltato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

Il ballerino ed ex compagno di danza, Raimondo Todaro, sarà impegnato nella realizzazione delle coreografie della nuova edizione de Il cantante Mascherato su RaiUno, in partenza sugli schermi italiani da domani, 29 Gennaio. Attendiamo novità direttamente dai palinsesti della tv di stato, che non può permettersi di lasciare in stallo ancora per molto una professionista come Elisa Isoardi.