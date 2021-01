Appartamento devastato dalle fiamme: tragico ritrovamento al suo interno

Nella serata di ieri, un 87enne è morto in un incendio divampato all’interno del suo appartamento di Scandicci, in provincia di Firenze.

Un uomo di 87 anni è morto nella serata di ieri in seguito ad un incendio scoppiato all’interno della sua casa di Scandicci, in provincia di Firenze. La vittima si trovava da sola nel suo appartamento che, per cause ancora da accertare, è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, fatta irruzione nell’abitazione, hanno rinvenuto il corpo carbonizzato dell’87enne. I pompieri hanno poi effettuato dei sopralluoghi per verificare l’agibilità dei due appartamenti sottostanti che avrebbero riportato dei danni.

Un devastante incendio è divampato nella serata di ieri, mercoledì 27 gennaio, in un appartamento sito al settimo piano di un condominio di Scandicci, comune in provincia di Firenze. All’interno dell’abitazione, riporta Fanpage, si trovava un uomo che è rimasto intrappolato tra le fiamme ed è stato ritrovato carbonizzato. La vittima è pensionato di 87 anni che viveva da solo all’ultimo piano dell’edificio avvolto dal rogo che avrebbe interessato maggiormente l’ingresso e la camera da letto.

Presso il condominio si sono precipitati i vigili del fuoco con diversi mezzi. I pompieri hanno domato le fiamme e sono entrati nell’appartamento, ma per l’87enne non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato rinvenuto carbonizzato. I vigili, riporta Fanpage, hanno provveduto anche all’evacuazione del palazzo effettuando anche dei sopralluoghi per verificare l’agibilità dei due appartamenti sottostanti, siti al sesto piano.

I pompieri ed i carabinieri, sopraggiunti sul posto, hanno avviato gli accertamenti per verificare la causa che ha dato origine al devastante incendio. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella secondo la quale possa essersi trattato di un incidente domestico.

Per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell’ordine, riporta Fanpage, la strada adiacente all’edificio è stata chiusa al traffico.