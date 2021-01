Senza dubbio la rivelazione di questo Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi continua a spianarsi la strada nel mondo dello spettacolo. Il “Late Show” creato e condotto ieri sera ne è l’ennesima prova

Tommaso Zorzi continua a stupire e si riconferma essere la rivelazione di questo Grande Fratello Vip. Un ragazzo dalla forte personalità che ha dimostrato di possedere mille sfaccettature, in un perfetto mix di cinismo e sensibilità con il quale è riuscito ad avvicinarsi a individui di tutte le età. Il pubblico è rimasto folgorato tanto dalla sua simpatia quanto dalla sua intelligenza e da un carisma innato che sembra portare le persone a non averne mai abbastanza di lui. Uno showman a tutto tondo, con una mente autorale che, per i suoi soli 25 anni, spiazza anche i più esperti.

Sebbene manchi ancora un mese alla conclusione del reality il giovane, una volta uscito, si ritroverà dinnanzi a numerose richieste lavorative. Nelle ultime settimane si sono diffuse diverse voci secondo le quali sarebbe conteso da più programmi che lo vorrebbero come opinionista o conduttore. A questo proposito gli autori hanno pensato di affidargli uno show che ha intrattenuto nella fascia serale il pubblico di Mediaset Extra.

Il Late Show di Tommaso Zorzi, record di ascolti

Scritto in soli pochi giorni, Tommaso Zorzi ha ideato uno show ispirato ai contenuti di intrattenimento americani, mettendoci del suo. Indossando una giacca tutta paillettes, seduto alla scrivania con tanto di tazza personalizzata e accompagnato da una band piuttosto originale, Zorzi ha preso seriamente il suo ruolo e ha dato il via al “GF Vip Late Show” con un monologo. Con la collaborazione dei suoi compagni di avventura e attraverso una serie di giochi -un inedito twister, esibizioni in playback, celebri frasi narrate in dialetto e molto altro- ha intrattenuto il pubblico di Mediaset Extra per circa due ore.

Sebbene si trattasse di una seconda serata lo show ha dato modo alla diretta del Grande Fratello Vip di fare record di ascolti raggiungendo il 2,7% di share. L’esperimento è certamente riuscito e potrebbe diventare un appuntamento settimanale fino alla conclusione del programma, che avverrà il 1 marzo.

Più che una sorpresa si tratta di una conferma, quella di Tommaso Zorzi che in molti hanno indicato come “il futuro della televisione italiana“. È ufficialmente nata una stella?