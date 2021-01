Gigi D’Alessio, l’amore per Anna , i primi baci e come tutto è finito

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, lo scorso anno, si sono lasciati: tutti i retroscena e come è finita la loro storia.

Gigi D’Alessio è sicuramente uno dei cantanti più amati e apprezzati dal popolo italiano. Il nativo di Napoli, dopo il matrimonio con Carmela Barbato durato venti anni, si legò sentimentalmente ad Anna Tatangelo nel 2006. La coppia era amatissima dai fan italiani: i due hanno avuto un figlio ma si sono lasciati lo scorso anno. L’annuncio fu condiviso sui canali social. La nativa di Sora e il cantautore napoletano hanno avuto un legame molto profondo ed intenso. Le tappe della loro storia sono state tante.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: le tappe della storia d’amore

Il primo incontro tra Anna e Gigi avvenne ad un concerto. La nativa di Sora, inizialmente, provava antipatia per il napoletano. Dopo un tour in Australia, tuttavia, la classe 1987 iniziò a guardarlo con occhi diversi. I due cantanti iniziarono a frequentarsi e, seppur senza mai sposarsi, hanno avuto un figlio nel 2010. La prima separazione avvenne nel 2017: qualcosa tra i due si ruppe e i litigi iniziarono ad essere sempre più frequenti. La coppia riuscì a ritrovarsi e Gigi lanciò “Una bellissima storia d’amore”, contenuta nel disco “Noi due”. Lo scorso anno, però, la Tatangelo e D’Alessio si lasciarono definitivamente nel mese di marzo.

“Anna ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata“, questo il messaggio che apparve sui social network.