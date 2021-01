Giulia De Lellis, primo piano dolcissimo: bellezza che scioglie – FOTO

Giulia De Lellis in una versione di se stessa un po’ inusuale su Instagram, uno scatto che cattura e che fa innamorare

In Italia, è una delle personalità che può vantare più followers in assoluto: manca poco alla soglia dei 5 milioni di fan su Instagram, una fama che ormai ha toccato picchi inesplorati. Parliamo di Giulia De Lellis, che pochi giorni fa ha compiuto 25 anni. L’ex partecipante di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip è una delle bellezze più ammirate sul web, un fascino con pochi eguali il suo che si conferma ad ogni nuovo post, per la felicità dei fan.

Giulia De Lellis, con il fiocco sulla testa fa tenerezza: fascino genuino e irresistibile

Giorni importanti, per lei, gli ultimi, avendo cambiato appartamento. Una nuova casa che Giulia si sta godendo e che è stata debitamente ‘inaugurata’ a suon di scatti su Instagram, come da tradizione. Il tris di foto di quest’oggi ci regala una prospettiva di Giulia decisamente diversa da quella che conosciamo. Un modo di esplorare la sua bellezza non soltanto in chiave sensuale, ma anche romantica. Un tris di primi piani con un fiocco sulla testa, una bellezza che emerge in maniera innocente e per questo ancora più irresistibile.

Nel suo sguardo ci si perde davvero, like e commenti come al solito non mancano. Tutti pazzi per lei, che ha colpito nel segno ancora una volta.