Giulia Valentina e il primo piano che fa innamorare: bellezza unica – FOTO

Giulia Valentina, nota e seguitissima influencer, ha postato un primo piano su Instagram che fa innamorare: stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

Giulia Valentina è una modella, nota fashion blogger e influencer tra le più seguite. Il suo profilo Instagram vanta 500mila followers, ed è presente anche su YouTube dove ha un canale che utilizza per condividere lezioni di inglese in pillole. Bella, sensuale, intelligente e intraprendente, non le dispiace essere sexy, ma sa offrire molto di più anche sui social.

LEGGI ANCHE —–> Carolina Stramare, short cortissimi: le sue gambe un capolavoro FOTO

Giulia Valentina e il primo piano che fa innamorare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

LEGGI ANCHE —–> Shaila Gatta, in top e shorts sul palco di Striscia: fisico stratosferico – FOTO

Giulia Valentina ha postato su Instagram un primo piano degno di eternità. Il suo viso, così particolare ma allo stesso tempo universalmente splendido, è il centro della fotografia e catalizza l’attenzione fino a catturare l’anima di chi lo guarda.

La carnagione abbronzata evidenziata da un leggero contouring e i capelli scuri sono amabilmente in contrasto con gli occhi verde-azzurro, i quali ammaliano all’istante lo spettatore, impreziositi da un trucco sopraffino che si sposa alla perfezione con il taglio. Ombretto color bronzo illuminante, un filo di eyeliner, matita nella rima inferiore dell’occhio e il gioco è fatto: perdutamente perfetta. Le labbra arricchite dal lucidalabbra sono un gioiello d’oro sul suo viso.

Infinita bellezza, ma non solo. L’influencer vanta un curriculum da ammirare. Ha frequentato la scuola americana a Torino, che l’ha portata a essere bilingue. Si è trasferita a Parigi per un periodo al fine di imparare anche il francese, e poi si è laureata in Economia e Gestione Aziendale a Milano. L’intelligenza, in connubio con l’originalità e lo spirito ironico, sono le doti con le quali ha sfondato le porte del successo nel mondo social.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

Non finisce qui, Giulia Valentina è una ragazza ricca di spunti: ama gli animali e una delle sue grandi passioni è viaggiare, condividendo con i suoi fan gli scatti dei luoghi che visita. Bella dentro e fuori.