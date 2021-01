Giusy Versace torna in sala operatoria, il motivo dell’intervento

Cosa è successo all’atleta Giusy Versace? Perché si è sottoposta ad un nuovo intervento? Il suo messaggio ai fan

Classe 1977, figlia di Alfredo Versace, Giusy Versace è un’atleta paraolimpica e fondatrice della Onlus Disabili No Limits. Nel 2005 a causa di un terribile incidente ha perso l’uso di entrambi le gambe e dopo varie operazioni è tornata a camminare con delle protesi. Oggi però è di nuovo sotto ai ferri, con un intervento che lei stessa annuncia sui social: “Tornerò a camminare, correre e ballare più forte di prima”.

Giusy Versace: qual è il motivo dell’intervento?

Secondo quanto si apprende sul profilo Instagram dell’atleta, Giusy si è dovuta sottoporre ad un intervento alla gamba sinistra. Si trova infatti al Gaetano Pini CTO di Milano dove i medici l’hanno accolta a braccia aperte come sempre. “La nostra capacità di reagire agli eventi determina la strada da percorrere – scrive – la rende più o meno semplice! Questo l’ho già imparato 15 anni fa e ne faccio tesoro, oggi più che mai!”. E poi aggiunge: “Un piccolo ritocco alla mia gamba sinistra per tornare a camminare, correre e ballare più forte di prima”. Giusy attraverso il post ringrazia tutto il personale che l’ha accompagnata in questa nuova operazione. Avere delle persone qualificate e brave rende tutto più leggero.

Nell’attesa l’atleta pensa già a come potrà ripartire. Dopo l’incidente, la forza e la determinazione l’hanno resa migliore di prima aprendola a nuovi scenari di vita e lavorativi. Non a caso è anche una politica e conduttrice televisiva.