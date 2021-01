Jessica Franceschetti non smette di stupire sui social network: la sexy influencer delizia tutti con le sue curve esplosive.

Jessica Franceschetti non smette di stupire sui social network. La vicentina, infatti, continua a catturare l’interesse del popolo del web con la sua bellezza e la sua sensualità. La 31enne ama postare scatti da urlo in cui mette in mostra il suo fisico mozzafiato e le sue curve fenomenali. La sexy influencer è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 1,1 milioni di followers.

Jessica, poco fa, ha condiviso l’ennesimo scatto esuberante: la nativa di Vicenza indossa una magliettina favolosa e decisamente scollata che mette in risalto il suo décolleté esplosivo.

Jessica Franceschetti, magliettina scollata e décolleté troppo in vista

Jessica, anche oggi, ha fatto impazzire i suoi innumerevoli seguaci condividendo una fotografia pazzesca. La nativa di Vicenza è comodamente distesa sul lettino e indossa una magliettina esageratamente scollata. Il suo davanzale da arresto cardiocircolatorio manda in estasi i followers. Ogni singolo contenuto che la bella 31enne condivide online ottiene sempre un ottimo riscontro.

Il post ha raccolto in appena un’ora circa 12mila cuoricini. Gli utenti stanno commentando con enfasi ed entusiasmo. “Sei bellissima”, “Viva il Veneto”, “Magnifica”, “Complimenti bellezza, bellissimo scatto”, si legge.

Jessica, durante le festività natalizie, condivise in rete una serie di scatti in cui indossava un costume di Babbo Natale estremamente sexy. Le sue forme da capogiro non passano mai inosservate e fanno impazzire i tantissimi ammiratori.