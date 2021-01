Oggi è un altro giorno, Lorena Bianchetti si confessa a cuore aperto: “È l’uomo della mia vita”

Intervistata da Serena Bertone, Lorena Bianchetti si è lasciata andare a rivelazioni molto intime a proposito del marito Bernardo De Luca

Lorena Bianchetti è la storica conduttrice del programma “A Sua Immagine”, volto noto al pubblico per la sua pacatezza e sensibilità nel trattare sempre argomenti sensibili coinvolgendo persone vicine al mondo della Chiesa.

Lei è restia a parlare della sua vita privata ma prima di Natale aveva rilasciato una lunga intervista al settimanale DiPiùTv dove aveva parlato del padre morto cinque anni fa poco prima del suo matrimonio con Bernardo De Luca.

“Il dolore è ancora molto presente, non andrà mai via – ha ammesso la Bianchetti, aggiungendo – In questo periodo lo sento molto vicino a me”.

Lorena Bianchetti parla del marito Bernardo in tv

La conduttrice, sposata con Bernardo De Luca dal 2015, ha avuto da lui la figlia Estelle, nata quattro anni dopo. Sempre al settimanale aveva rivelato che a lui sarebbe piaciuta un’eventuale seconda gravidanza per allargare la famiglia.

“A Bernardo piacerebbe avere una famiglia numerosa”, ha ammesso la Bianchetti. “Per me è già quasi un miracolo aver avuto una figlia quando non ci pensavo più”, ha chiosato Lorena. Ieri però l’intervista in diretta tv con Serena Bertone a “Oggi è un altro giorno” in cui è ritornata sull’amore che la lega al marito.

“Non mi sono mai voluta sposare, non era nei miei progetti. Avevo le mie amiche, il mio lavoro, viaggiavo molto. Poi la figlia della mia insegnante mi ha presentato l’uomo della mia vita. Quando l’ho visto non è scattato nulla. L’amore con lui è nato e cresciuto piano piano”.