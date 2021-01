Lotteria degli scontrini, si parte dal 1° febbraio: come partecipare e quanto si vince

Dopo alcuni rinvii, il 1° febbraio partirà la lotteria degli scontrini. La prima estrazione mensile dovrebbe essere fissata venerdì 12 marzo

La lotteria degli scontrini che in molti si stavano aspettando è stata prorogata dal decreto Milleproroghe passando dal gennaio 2021 al 1° febbraio prossimo. L’iniziativa è stata voluta dal Governo per combattere l’evasione e incentivare gli acquisti cashless, la prima estrazione dovrebbe essere il 12 marzo e questa, stavolta, sembra essere la data finale. La data ultima per aggiornare i registri telematici da parte dei commercianti sarà invece il 1° aprile.

Per partecipare all’estrazione, bisogna essere in possesso di un “codice lotteria” personale, da tenere sempre in tasca. Questo va mostrato al negoziante durante l’acquisto che lo abbina allo scontrino. Per chi non ne fosse ancora provvisto, per ottenere il proprio codice, bisogna accedere all’apposita piattaforma online del Portale lotteria dell’Agenzia delle Entrate.

Gli esercenti dovranno informare apertamente i clienti della presenza o meno di un registratore di cassa adeguato su cui è visibile un simbolo, una sorta di “bollino blu”, che dimostra la loro partecipazione all’iniziativa in corso.

Come funzionano le estrazioni degli scontrini e a quanto ammontano i premi

Sono validi tutti gli acquisti per importi pari o superiore a 1 euro fatti con strumenti di pagamento elettronici, esclusi quindi i pagamenti misti oppure quelli in contanti.

Se vi chiedete come funziona il meccanismo, la lotteria prevede estrazioni mensili e annuali, ma saranno programmate anche estrazioni settimanali da stabilire nei prossimi mesi. Con ogni scontrino il cliente può partecipare a tutte e tre le estrazioni previste.

I premi inoltre non sono assoggettati a nessuna tassazione. La vincita viene corrisposta tramite bonifico o assegno circolare non trasferibile. Ogni settimana ci saranno 15 premi da 25mila euro ciascuno, ogni mese ci saranno 10 premi di 100mila euro ciascuno, infine ogni anno 1° premio di 5 milioni di euro per il consumatore.