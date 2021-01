Avete gli occhi scuri e cercate un trucco che li intensifichi? Li avete chiari e vorreste un make-up che li valorizzi? Ecco la soluzione!

Il make-up azzurro è adatto alle ragazze che, per un’occasione speciale o per osare un po’ nella monotona vita di tutti i giorni, vogliono un trucco semplice e veloce da realizzare, ma, allo stesso tempo, particolare e che di certo non passi inosservato!

Per riprodurlo è semplicissimo: basta colorare la palpebra con la tonalità di azzurro che preferite e sfumarla con un nero applicato della seconda metà di palpebra mobile.

Amalgamati i due ombretti, traccio una riga di eyeliner bluette con i brillantini, disegnando anche la codina, e poi il tocco finale: l’intramontabile mascara!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Make-up duraturo ai tempi del Coronavirus: i rossetti a prova di mascherina!

Chi l’avrebbe mai detto che un colore così particolare sia, in realtà, così versatile?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Allerta cosmetici: quali non bisognerebbe mai usare

Per concludere il trucco-occhi riempite le vostre sopracciglia: sta volta ho optato per un effetto più naturale, grazie ad un ombretto nero sfumato come fosse una matita.

Successivamente si passa ad uno step importantissimo: l’illuminante.

Va messo nelle zone che volete rendere più luminose: è consigliato non abbondare troppo in un make-up da giorno, viceversa per uscire la sera.

Con i colori che abbiamo usato sugli occhi, la tonalità migliore per l’illuminante è, senza dubbio, il color champagne.

Visto che abbiamo osato e colorato molto gli occhi, le labbra è preferibile lasciarle naturali.

Vi abbiamo proposto un gloss trasparente con delle luminescenze all’interno, per labbra sensazionali!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il make-up è terminato e state certe che, con un trucco così spaziale, non passerete inosservate!

FRANCESCA BACOSI

IL VIDEO COMPLETO POTETE TROVARLO QUI: