Marika Fruscio, il massaggio ai glutei è uno spettacolo per adulti: unica – VIDEO

Marika Fruscio mette in risalto un rimodellamento corporeo dei propri glutei. Effetto magico per gli occhi attoniti dei follower: travolgente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

La sexy giornalista brianzola, Marika Fruscio ha offerto uno spettacolo davvero sexy e travolgente agli occhi attoniti dei fan di Instagram. Questa volta, Marika ha fatto davvero il passo più lungo della sua gamba, senza il soccorso di “mezzi” nocivi alla salute dell’uomo.

Una novità assoluta nel fantastico “mondo” di curve all'”impazzata” che propina ogniqualvolta si mette in evidenza sui social network. Divenuta celebre per il conscorso “Escile” è entrata nel cuore dei follower e da allora non è più uscita. Oggi siede sullo “sgabello” di alcune trasmissioni sportivee manda tanti “baci” e messaggi d’amore alla squadra per la quale dimostra di avere un “debole”: il Napoli Calcio.

Quando gioca la sua squadra del cuore, lei perde il controllo, facendo sognare ad occhi aperti il “popolo” napoletano, in spasmodica attesa di qualche “iniziativa” sexy e attraente

Marika Fruscio, operazione rinnovamento del benessere: “Provatelo!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

Per apparire sempre più bella, come vogliono i suoi follower, Marika Fruscio non gli fa mancare proprio nulla. Mai come nell’ultimo periodo è così “scatenata” sui social network e in particolare su Instagram, dove appare sempre devastante e attraente con un paesaggio di forme divine, che tanto fanno pensare all’amore.

Dopo aver smaltito le ultime “scorie” di cibo del Capodanno, Marika è ancora alle prese con operazioni di rimodellamento del proprio corpo. Il benessere per lei è un aspetto estetico molto importante, che non deve affatto mancare se si vuol tenere aggiornati la propria bellezza.

E lei è una persecutrice di queste iniziative ed ogni occasione è sempre la giusta per mettere in risalto ciò che le riesce meglio.

La giornalista brianzola utilizza “il multisistema ProShapeMed come rivitalizzante per le forme, senza il ricorso alla chirurgia estetica“. Un’operazione di rimodernamento dei propri glutei, per rafforzarne la tonicità. Ecco che Marika ci propone un video spettacolare per soli adulti, mentre si lascia “levigare” il fondoschiena, ottenendo un soddisfacente rassodamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

“Provatelo! Vi darà subito i risultati sperati” -. Così la sexy e seducente “regina” del calcio dimostrare di stare a passo con la bellezza e il benessere estetico, per la gioia incontenibile dei fan, che attendono desiderosi di vederla all’opera