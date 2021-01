Maschera all’avocado homemade per un décolleté sano e bello – VIDEO

Maschera all’avocado, il segreto per avere un décolleté sano e bello. Pochi ingredienti per preparare il composto in casa.

Non solo il viso, anche il collo ed il décolleté meritano le dovute cure ed attenzioni. La zona del seno e del décolleté infatti presentano uno strato sottocutaneo di grasso e tessuto connettivo molto sottile e delicato. Per questo motivo, è importante intervenire prontamente per mantenerlo non solo sano ma dal forte impatto estetico. Sono tantissimi i prodotti in commercio specifici per trattare la zona del décolletè: creme ricche e maschere idratanti sono utilissimi per contrastare le eventuali rughette dovute alla pelle secca. Per avere quindi un’epidermide liscia, luminosa e a prova di scollatura audace, non basta che iniziare da un’applicazione costante di maschere idratanti, sia acquistate che fatte in casa. A volte basta davvero poco per preparare un prodotto cosmetico efficace e sensazionale!

Maschera all’avocado homemade, poche mosse per un décolleté curato

L’avocado, non solo è un alimento gustoso e ideale per chi ama dare un tocco di esotico ai propri piatti, ma è una risorsa utile per idratare la propria pelle. Preparare la maschera idratante all’avocado è davvero semplice, bastano pochi ingredienti:

Due cucchiai di avocado;

Un cucchiaino di yogurt;

Un cucchiaino di miele.

Mescolare insieme tutti questi ingredienti, manualmente se l’avocado è particolarmente maturo quindi facile da lavorare con la forchetta, oppure mettere tutto il necessario in un frullatore e procedere brevemente fino a quando si ottiene un composto omogeneo. Dopodiché, preparare la zona interessata, quindi stendere la maschera e farla agire per 15 minuti, decorsi i quali si rimuove il cosmetico con acqua tiepida. La maschera può essere utilizzata anche su viso e collo, adatta per tutti i tipi di pelle. Essendo un prodotto fatto in casa, si consiglia di usarla al momento o al massimo conservarla in frigorifero e consumarla entro il giorno seguente.

La maschera ha un’azione lenitiva, purifica la pelle e favorisce la microcircolazione. Un ottimo punto di partenza per evitare che il tempo e le temperature possano deturpare la bellezza della propria pelle.

