Mina Settembre, le rivelazioni di Davide Devenuto su Serena Rossi

Davide Devenuto, compagno della protagonista della serie Mina Settembre, svela dei particolari intimi sulla loro relazione

Serena Rossi e Davide Devenuto sono compagni di vita da 12 anni e hanno un figlio di 4. Condividono il set dell’amatissima serie tv Mina settembre, dove però sono divisi dai ruoli. L’attrice infatti nella storia della fiction ha una liaison con Giuseppe Zeno. I baci e le effusioni non avrebbero indispettito il partner, non c’è gelosia ma solo professionalità. Il rapporto si basa sul solido amore reciproco e la fiducia che nutrono l’uno per l’altra.

Le rivelazioni di Davide Devenuto su Serena Rossi

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, ed è stato presto amore. L’attore ha rivelato che nel corso dei primi appuntamenti l’attuale compagna lo avrebbe ammonito: “non farti strane idee“, mettendo subito in chiaro la propria idea in merito al tipo di relazione da instaurare.

Gesto che ha profondamente colpito l’attore. Tanto che l’ha portato, dopo appena tre mesi di frequentazione, a proporle una convivenza. Hanno da subito creato i presupposti per un rapporto serio, che ha trovato conferma nel tempo. Un amore maturo, sano e positivo come ne esistono pochi.

Della loro quotidianità ci svela la competizione in una passione che li accomuna, dopo la recitazione: la cucina. Predisposizione che ha portato Davide Devenuto a partecipare persino a Celebrity MasterChef. Una sfida che si trasforma in inviti a cena per divertenti gare tra amici: entrambi cucinano le stesse pietanze e si sottopongono al giudizio dei commensali.

Un rapporto degno delle fiction in cui recitano, forse è questo il segreto che li tutela da ogni sentimento di gelosia.