Prima il naso, ora il labbro: l’Alieno Nero continua la metamorfosi – VIDEO

Il francese Anthony Loffredo, noto come l’Alieno Nero, non si ferma. Il suo progetto estremo di modificazione corporea.

Il francese Anthony Loffredo, noto come l’Alieno Nero, continua il suo percorso di modificazione corporea. Dopo essersi asportato totalmente il naso lo scorso settembre 2020, il 32enne ha deciso di continuare la metamorfosi. Nel mirino del suo ultimo intervento di chirurgia estetica c’è il labbro superiore. La nuova trasformazione fisica è stata condivisa sul suo account Instagram all’inizio di quest’anno. La foto, in cui si possono ancora notare i punti di sutura, è stata incorniciata con la descrizione “Black alien project evolution 20%”. Il paziente di Montpellier sarebbe pertanto solo alla fase embrionale del suo vasto progetto di metamorfosi. A seguire i dettagli delle sue operazioni.

Gli interventi estremi di Anthony

Anthony Loffredo, 32, has already covered his body in tattoos and had his tongue split. He wants to become the ‘Black Alien’.😳🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️ pic.twitter.com/V5Y6PJKasU — TESH (@TerryKarey1) January 26, 2021

Nell’ambito del suo progetto estremo di modificazione corporea, l’Alieno Nero ha già attuato una rimozione del naso nel 2020. Vietata in Francia, l’operazione di chirurgia estetica è stata eseguita in Spagna, il cui risultato si aggiunge ad altri esiti stravaganti di previ interventi di body modification. Grande sostenitore dell’arte estrema della body alteration, vale a dire l’insieme di pratiche atte ad alterare deliberatamente il corpo senza che vi sia alcuna ragione medica, in soli 6 anni, Anthony Loffredo si è sottoposto a numerose operazioni chirurgiche. Tra queste l’asportazione di entrambe le orecchie, l’installazione di subdermal implants, delle placche metalliche, sotto il cranio e, infine, il tongue splitting, vale a dire la biforcazione della lingua.

I cambiamenti sono iniziati all’età di 26 anni. La prima operazione è stata quella alla lingua, come ha spiegato in un’intervista al notiziario Midi Libre lo scorso settembre. “Ho iniziato tardi, ma recuperato velocemente” – ha precisato il ragazzo, spiegando la sua attrazione per i robot: “Da bambino sognavo di diventare come quelle creature.”

L’ultima operazione l’ha reso felice: “Non so se mi crederai, ma giuro, da quando ho iniziato il mio progetto sono l’uomo più felice del mondo ” – ha dichiarato Anthony sui social networks. Nonostante la gioia, l’Alieno Nero non incoraggia nessuno a emularlo.

