Nina Soldano, nuovo taglio di capelli per l’attrice. Previsto un ritorno a “Un posto al sole”?

Nina Soldano ha abbandonato la serie ma sui social si mostra con un nuovo taglio di capelli. Vorrà forse dare qualche indizio ai fan?

Sembra una decisione irreversibile quella del programma “Un posto al sole”. Marina Giordano, una delle colonne portanti dopo ben 17 anni di consolidato matrimonio, è stata fatta uscire e con lei il suo vero volto impersonato da Nina Soldano.

Nina sui social si era espressa amaramente a riguardo: “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta – aveva commentato -. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Grazi per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo”.

Nina Soldano irriconoscibile nella nuova versione bionda

Nelle stories postate ieri da Nina la vediamo farsi coccolare dal suo parrucchiere di fiducia che dopo averle accorciato il bob scuro che la contraddistingue ormai da anni, le applica un extension biondo platino sulla frangia.

Un look totalmente rinnovato rispetto a quello a cui siamo abituati a vederla da tempo, ovviamente il taglio a caschetto nero pece è il suo marchio di fabbrica anche per rappresentare Marina Giordano nella serie “Un posto al sole”, mentre in questo caso ha sfoggiato un’insolita alternativa colorata.

Non ci ha fatto sapere se è solo una prova per una nuova frangia che vuole realizzare oppure sarà la sua nuova versione fissa più sbarazzina e giovanile. Alcuni fan ipotizzano che sia un segnale tacito per il suo ritorno nella fiction Rai, forse la Giordano dopo il suo ritiro ha voluto cambiare vita ma anche look? Attendiamo cosa ci dirà a diretta interessata nelle prossime stories.