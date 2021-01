Picchia e rapina la madre per 15 euro, denunciata una 30enne

A Narcao, comune della Sardegna, la polizia ha denunciato una donna di 30 anni, colpevole di aver picchiato e rapinato la madre

Denunciata una giovane di 30 anni per maltrattamenti e minacce ai danni della madre. Ieri sera, nel comune di Narcao, nella Sardegna, una donna è finita in ospedale a causa delle lesioni procurate dalla figlia. Quest’ultima sarebbe colpevole di averla scaraventata a terra e di averla malmenata, a seguito del rifiuto della vittima di consegnarle dei soldi. La 30enne, dopo aver minacciato la madre, è scomparsa portando con sé la borsa con il portafoglio: dentro, solo 15 euro. Nonostante il tempestivo arrivo dei carabinieri, chiamati dai vicini, l’assalitrice è riuscita a far perdere le proprie tracce.

LEGGI ANCHE —> Revenge porn e minacce di morte, arrestato un 20enne di Cagliari

Picchia la madre per 15 euro, doveva acquistare la droga: dramma a Narcao

LEGGI ANCHE —> Aspirante Chef uccide figlia di tre anni: la trasmissione cancella le puntate con lei presente

La polizia di Narcao ha denunciato una 30enne a seguito dei fatti accaduti ieri sera. La giovane, che si è recata a casa della madre, l’ha maltrattata e scaraventata a terra pur di sottrarle dei soldi con la forza. Dopo il rifiuto della donna, la figlia è scappata portando con sé la borsa e 15 euro, probabilmente impiegati per acquistare la droga. Da ieri sera, della giovane non si hanno più tracce.

La vittima è stata condotta in ospedale dai carabinieri, avvisati dalla telefonata dei vicini. Per lei 20 giorni di prognosi, salvo ulteriori complicazioni. La figlia, disoccupata e già con denunce a suo carico, è stata denunciata dalla polizia per reati di lesioni personali e minacce. Difficile comprendere se la madre darà il proprio consenso alla prosecuzione dell’inchiesta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Attualmente, della giovane non si hanno notizie. Nonostante la chiamata dei vicini ed il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine, la donna è riuscita a far perdere le proprie tracce.