Dramma alla fermata del bus: uomo ritrovato senza vita

Dramma a Carmignanello, frazione di Cantagallo, in provincia di Prato, dove questa mattina un uomo è stato ritrovato senza vita accanto alla fermata dell’autobus lungo la strada regionale 325. A dare l’allarme sarebbe stato un passante che ha contattato i soccorsi intorno alle 6:30. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo i medici che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Sopraggiunti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso.

Prato, scoperta choc alle prime luci dell’alba: uomo ritrovato senza vita alla fermata dell’autobus

Un uomo è stato ritrovato morto alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 28 gennaio, accanto alla fermata dell’autobus sulla strada regionale 325 nel territorio di Carmignanello, frazione del comune di Cantagallo (Prato). Stando a quanto riporta la redazione de Il Tirreno, ad accorgersi del corpo sarebbe stato un passante che ha lanciato l’allarme intorno alle 6:30.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Insieme ai soccorsi sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto ed identificare l’uomo. Pare, riporta Il Tirreno, che il corpo possa appartenere ad un 65enne di cui era stata denunciata la scomparsa lunedì a Vicchio (Firenze).

Dai primi riscontri, gli inquirenti ipotizzano che il 65enne possa essere morto per cause naturali, anche se non si esclude che il decesso possa essere sopraggiunto per il freddo. Sul corpo, riporta Il Tirreno, è stata rinvenuta una piccola abrasione alla testa che l’uomo potrebbe aver riportato in seguito ad una caduta, probabilmente dopo essere stato colto da un malore.