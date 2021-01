Tenta di fuggire da una struttura per anziani: tragico epilogo per un ex sindaco

L’ex sindaco di Gravere (Torino), Sergio Calabresi, è morto nella serata di ieri dopo essere precipitato dal quarto piano di una casa di riposo, dove era ospite.

È precipitato dal quarto piano di una casa di riposo, dove era ospite. È morto così Sergio Calabresi, 83enne ex sindaco del Comune di Gravere, in provincia di Torino. La tragedia si è consumata nella serata di ieri in una casa di riposo di San Giacomo di Susa. Ancora da chiarire le circostanza che hanno portato al decesso dell’anziano, affetto da Alzheimer e demenza senile. Dai primi riscontri pare che l’incidente sia avvenuto durante un tentativo di fuga dello stesso Calabresi che avrebbe provato a lasciare la struttura calandosi dalla finestra.

Lutto in Val di Susa, dove nella serata di ieri, mercoledì 27 gennaio, è morto Sergio Calabresi, pilota d’aereo in pensione ed ex sindaco del comune di Gravere (Torino). Stando a quanto riporta il quotidiano Valsusa Oggi, l’83enne sarebbe precipitato dal quarto piano di una casa di riposo di San Giacomo di Susa. Un volo di diversi metri che non ha lasciato scampo all’83enne, affetto da Alzheimer e demenza senile, ospite della struttura da alcuni mesi.

Sul posto, oltre ai soccorsi, si sono recati i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dall’accaduto. Stando a quanto riporta, Valsusa Oggi, Calabresi sembrerebbe essere precipitato nel corso di un presunto tentativo di fuga. L’83enne avrebbe provato a calarsi dalla finestra del bagno utilizzando delle lenzuola, ma è caduto nel vuoto.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Gravere, dove la vittima aveva amministrato per ben 10 anni dal 2006 sino al maggio del 2016. Era stato lui stesso a decidere di ritirarsi dalla vita politica non ripresentandosi alle elezioni amministrative alla scadenza del suo secondo mandato.