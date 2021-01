Raffaella Fico, una serie di pose provocanti. Fisico pazzesco – FOTO

Scatti decisamente osé per Raffaella Fico che in giro per Milano si è data a uno shooting davvero speciale. 8 look grintosissimi da paura

Sempre bella e tenebrosa Raffaella Fico che ha ottenuto la ribalta mediatica nel gennaio 2008 partecipando all’ottava edizione del “Grande Fratello”. Molti la ricorderanno nella primavera 2009, valletta insieme a Melita Toniolo, volto noto di “Colorado Cafè” su Italia 1.

Nel 2015 ha partecipato, come soubrette e ballerina, al varietà di seconda serata “Grand Hotel Chiambretti”, in onda su Canale 5 e nello stesso periodo si presenta come opinionista al programma sportivo di 7 Gold.

Raffaella Fico, in giro per Milano ha dato scandalo. Shooting da paura

Nelle stories di ieri la bellissima Raffaella Fico si mostra in splendida forma per l’ultimo shooting fotografico che ha visto come makeup artist ed hair stylist Vladyslav Rotaru e fotografo Alexandre Moore. Gli scatti sono stati realizzati al The Street Milano Duomo Hotel, Raffaella indossa 8 look targati Patrizia Pepe e 0770, brand specializzato quest’ultimo in accessori in pelle come corpetti e bustini.

Dal tubino nero strizzatissimo mentre gioca con i capelli su un divano, abito macro fantasia geometrica, body viola acceso, look anni Venti in rossi per la galleria di Milano, baby doll di pizzo rosa con vestaglia abbinata che metteva in risalto le sue forme sinuose ed il seno magnifico, gonna e corpetto di pelle con soprabito animalier, tuta di jeans beige giacca e shorts.

Outfit davvero stravaganti ma decisamente nelle corde di Raffaella che ieri ha sicuramente smosso molto il centro di Milano con questo servizio fotografico ai limiti del cardiopalma. Movenze sinuose per lei e sguardo ipnotico, anche la chioma ricca leonina ha un ruolo importante per lei visto che ne enfatizza le movenze, vale anche per lei il detto “ogni riccio un capriccio”.