Revenge porn e minacce di morte, arrestato un 20enne di Cagliari

Revenge porn, un 20enne di Cagliari è stato arrestato per aver minacciato di morte l’ex fidanzata e per averne diffuso degli scatti intimi

La seguiva e le inviava messaggi intimidatori, minacce di morte comprese. Un giovane di 20 anni è stato arrestato ieri sera, nella località di Cagliari, con l’accusa di stalking e revenge porn. La vittima è una coetanea del ragazzo: a legarli, una relazione durata appena due mesi. Il molestatore, non accettando la fine della storia, aveva iniziato a pedinare la sua ex e a tormentarla di messaggi. Non soddisfatto, aveva deciso di inviare delle immagini intime di lei in alcune chat a sfondo sessuale. La squadra mobile di Cagliari, dopo averne ricostruito le azioni illecite, ha proceduto all’arresto.

Arrestato un 20enne per revenge porn e stalking: le indagini

Non rassegnatosi di fronte alla fine della relazione, durata appena due mesi, un giovane di Cagliari aveva deciso di mettere in atto la propria vendetta. Messaggi intimidatori e pedinamenti nei confronti della ex fidanzata, sua coetanea, e infine il revenge porn. Il 20enne ha infatti pensato bene di diffondere alcune foto della giovane in delle chat a sfondo erotico.

La squadra mobile di Cagliari, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato il molestatore proprio ieri sera, dopo averne ricostruito le azioni. Quest’ultimo, oltre a tormentare la vittima tramite insistenti messaggi, l’aveva anche minacciata di morte. Addirittura, il 20enne si appostava nei pressi dell’abitazione della giovane, costringendola a modificare le proprie abitudini.

Gli inquirenti hanno disposto il fermo per lo stalker con l’accusa di atti persecutori e revenge porn, dopo che la vittima aveva denunciato i fatti. Attualmente, il 20enne si trova agli arresti domiciliari.