Rosita Celentano, lo SCATTO d’infanzia e la nostalgia per la danza. Quanti ricordi per lei

Spesso l’infanzia porta con sé ricordi strappalacrime, anche Rosita Celentano pensa alle sue lezioni di danza con uno scatto amarcord tirato fuori dal cassetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Rosita Celentano, figlia di Adriana Celentano e Claudia Mori, conduce una vita molto spartana lontana dai riflettori dello spettacolo, ama la sua vita in campagna e attorniarsi dei suoi amati animali, passione che condivide con il compagno Angelo Vaira.

Ecclettica come il padre, spesso conduce dirette a tema con i fan di Instagram, sempre tematiche diverse in cui si racconta oppure legge pezzi di libri che la stanno entusiasmando in un certo periodo. Le piace però anche giocare con il suo corpo e non di rado pubblica scatti o con i capelli corti, o con una parrucca da clown oppure in deshabillé con indosso solo pochi indumenti leggeri.

Rosita Celentano, bimba e ribelle nella foto postata sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Per Rosita l’ultima foto condivisa sulla sua pagina Instagram è fatta di ricordi tirati fuori dal cassetto dell’infanzia, ha voluto mostrare ai suoi follower una versione bambina di lei stessa, dove la danza era il suo mondo e dove tutto forse sembrava più facile.

“Ricordo tutto dei corsi della Strauss 🌹 ginnastica artistica 🧚🏼‍♂️ ricordo la tutina che indossavo, le scarpette di lana fatte a mano e gli esercizi con le biglie 🍃 prendere le biglie con le dita dei piedi, attraversare la sala e lasciare le biglie in una cesta 💐 e come dimenticare i 45 giri a casa per fare esercizi…🙏🏼 avrò avuto 4 o 5 anni al massimo 🌈 #iosonocosi #esercizi #body #bimbabella #babygirl #rositacelentano #amoglianimali #happines #felicità #beitempi #namaste #amen”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

La vediamo seduta impettita mentre si regge le ginocchia al petto, sguardo furbetto e codini ribelli che le aprono il viso. I suoi fan le scrivono compiaciuti: “Che spettacolo questa foto…esprime spensieratezza e leggerezza…ciò che servirebbe in questo periodo… 😊”, “Sei un amore così!”.