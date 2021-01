Rouge Dior: Edizione Limitata per San Valentino 2021

La festa degli innamorati si avvicina. Siete a conoscenza del rossetto perfetto per questa occasione? Scopriamo insieme l’iconico Rouge Dior, in edizione limitata per San Valentino 2021.

La giusta tonalità di rossetto. E’ un dettaglio a cui realmente diamo importanza?

Questo ricorda un po’ la storia delle “due cinte che mi sembrano perfettamente identiche” nella scena con Maryl Streep e Anne Athaway in “Il Diavolo Veste Prada”.

Abbiamo a disposizione talmente tante varianti e sfumature di rossetti che ormai sembra valere la regola dell’ “uno vale l’altro”. Ma, in realtà, ogni colore possiede una storia di vita alle spalle e ad ogni colore corrisponde un’occasione.

Ad esempio, il rossetto Rouge Dior che caratterizza il lato Makeup del famosissimo brand francese non è un semplice rossetto rosso. E’ la tonalità 999.

Pensato da Christian Dior nel lontano 1947, il rossetto era un accessorio che doveva “vestire il sorriso delle donne” e abbinarsi perfettamente agli abiti rossi e shock che sfilavano nei suoi eventi d’Haute Couture. Così, in collaborazione con Davide Frizzi, International Makeup Artist di Dior, prese vita l’emblematico Rouge Dior, in edizione limitata dal cappuccio a forma di obelisco e in ben otto tonalità ispirate ai tessuti d’Alta Moda.

I primi a nascere furono il numero 9 e il 99, che ben presto divennero un must have per il mondo femminile e un evergreen per Christian Dior, che li considerava assolutamente senza tempo.

E’ da questa combinazione di colori che in tempi più moderni nasce il 999, uno dei più apprezzati e celebri della Maison, che esalta l’incarnato, dona un tocco glam e… crea dipendenza! Perché anche le celebrità non riescono più a farne a meno.

Apprezzato per la lunga durata, è un colore che dimentichi di avere sul viso.

Oggi è disponibile in quattro versioni diverse: rossetto rosso mat, satin per un effetto lucido, metallic perfetto per le stagioni più fredde e, l’ultimissima e graditissima variante del Rouge Dior, il nuovo finish velvet per un magico effetto vellutato.

Rouge Dior: l’edizione limitata per San Valentino 2021

Sono formulati con estratti di peonia rossa, melograno e burro di karatè, per un’azione nutritiva, protettiva e una stesura omogenea del colore. I Rouge Dior sono il risultato perfetto dell’unione tra raffinatezza impeccabile e cura delle labbra.

Un accessorio luxury che arriva fino a 18 ore di durata, ecocompatibile per il suo packaging ricaricabile con una tra le 75 tonalità preferite.

Lo troviamo vestito di un elegante design blu laccato, con la “cassa” argentata che riporta l’iconico logo CD.

E, anche in questo caso, è stato il volto della bellissima attrice Natalie Portman a fare da testimonial per il lancio del nuovo prodotto, con uno sbarazzino stile parigino.

Il nuovo Rouge Dior Velvet ricaricabile è disponibile anche sul sito ufficiale del brand.

Prevedendo che appena finito di leggere quest’articolo, correrete tutte a cercare il romantico accessorio preso di mira, vi anticipo anche un dettaglio che lascia davvero sognare ad occhi aperti.

L’homepage del sito della Maison ci svela le due ultime dolci proposte del momento, in vista dell’arrivo della festa degli innamorati. La prima, è una personalizzazione del nostro rossetto preferito con un’incisione, un nome, una data o un cuoricino. La seconda, è l’iconico 999 in edizione limitata per San Valentino 2021, vestito di un’esplosione di delicati cuori per un’unica e sorprendente dichiarazione d’amore.

Confezionato con un cofanetto regalo decorato dai colori della Maison, il Rouge Dior non può che essere il regalo perfetto per un San Valentino indimenticabile.