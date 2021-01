Sanremo 2021, la clamorosa decisione di Amadeus

Le ipotesi future su Sanremo 2021 vengono mandate in fumo dalla clamorosa decisione del suo conduttore Amadeus.

Di risposta al tweet minatorio sulle sorti del Festival di Sanremo, pubblicato dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, il conduttore televisivo Amadeus si appella come mai prima d’ora alle repentine decisioni della Rai. Vista l’intenzionalità del suo presentatore a mollare una volta per tutte le redini del programma qualora venisse abolita la possibilità al pubblico di partecipare. Eppure l’intervento del ministro è stato chiaro, il decreto vigente impone il rispetto delle norme di distanziamento, ed essendo il festival della canzone di fatto un programma televisivo non può comportarsi come se fosse un teatro. A chiarire l’andamento dei fatti sono proprie le stesse parole di Franceschini: “[…] il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile“.

Leggi anche —>>> Sanremo, Amadeus: l’ultimatum che rischia di far saltare tutto – VIDEO

Amadeus su Sanremo: la controrisposta e le dimissioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Curiosità (@curiosita_tv)

Potrebbe interessarti anche —>>> Alberto Matano: Amadeus spiazzato dalle sue parole: “allora mi vesto bene”

La controrisposta del conduttore è disarmante. Non condividendo il punto di vista presenta un out-out alla rete, presentando le sue dimissioni ed al contempo chiedendo unità. Ovvero, far valere i diritti del Festival come se fosse un programma come gli altri, data la possibilità per questi di continuare ad ammettere un pubblico purché scrupolosamente controllato. Ad essere sulla stessa linea di pensiero di Amadeus é al contempo un altro conduttore, Rosario Fiorello.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da • ISA E CHIA • (@isaechia)

La risposta definitiva sulla questione Ariston chiude il suo cerchio con le ultime affermazioni di Stefano Colletta, il direttore della rete televisiva italiana. “Andrà in onda uno show dall’Ariston e sarà protocollato come evento televisivo“. Dunque risolto il dilemma, e non senza lasciare qualche dubbio ai telespettatori, si pacano anche gli animi dei suoi protagonisti.