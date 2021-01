Scrub bicarbonato e limone: come migliorare la salute della vostra pelle!

Ecco tutti i passaggi da fare per creare uno scrub fai da te a base di bicarbonato e limone. Tutti i dettagli.

Ogni giorno la vostra pelle è alle prese con molti agenti esterni aggressivi. Basta pensare all’uso massiccio

del make up, oppure allo smog, all’alimentazione sbagliata, ai detergenti troppo invasivi e anche allo stress

che gioca un ruolo fondamentale nella salute della pelle.

Per nostra fortuna esistono delle soluzioni rapide, e del tutto naturali, che possono andare a migliorare e

mantenere in salute la pelle. Una di queste è senza dubbio lo scrub. Inserire nella vostra beauty

routine lo scrub può considerarsi una buona abitudine quotidiana, da adottare se

avete a cuore la salute della pelle. Dopo avervi mostrato come si realizza uno scrub fai da te anticellulite, ecco come preparare uno scrub con limone e bicarbonato.



Cos’è lo scrub e come realizzarne uno a base di limone e bicarbonato

Lo scrub non è altro che un trattamento effettuato con un composto formato da diversi elementi granulosi che riescono a liberare la pelle dalle cellule morte.

L’eliminazione delle cellule morte permette alla pelle di rigenerarsi ed essere sicuramente più pulita e

levigata grazie al processo di rinnovamento cellulare che va ad instaurarsi. Tutto ciò dona agli occhi di chi vi guarda e al tatto una pelle più sana e compatta.

In commercio esistono ormai moltissimi scrub ma è abbastanza semplice anche crearne in modo da

utilizzare degli ingredienti naturali e risparmiare anche. Sicuramente la vostra pelle e le vostre tasche vi

ringrazieranno.

Due degli elementi più utilizzati per la creazione di uno scrub viso e corpo sono il bicarbonato ed il limone.

Questi due elementi sono essenziali per dare al vostro scrub sia una base cremosa, sia una

componente granulosa. Queste caratteristiche sono importanti per il vostro scrub perché la parte cremosa

permette al composto di nutrire la pelle.

La parte granulosa permette di rimuovere sia la pelle morta che le impurità. Per la parte granulosa un ruolo fondamentale lo ha il bicarbonato, mentre il limone è essenziale perché ha una grande capacità astringente, utile soprattutto per la pelle grassa.

Per creare il vostro scrub a base di bicarbonato e limone ci serviranno il succo di 1 limone, 3 cucchiai

abbondanti di bicarbonato, una ciotola per miscelare il tutto e un mestolo.

Non dovete far altro che inserire i vostri ingredienti nella ciotola e iniziare a mescolare scrupolosamente.Una volta che il vostro composto avrà raggiunto la consistenza desiderata, potete applicarlo subito sulla vostra pelle.

Metodi di applicazione

Il tutto deve essere fatto accuratamente sia sulla pelle del viso, nei punti più critici come fronte e naso, che sul vostro corpo. Il metodo di applicazione migliore è effettuare dei movimenti circolari e non troppo energici. Non passate più volte sulla stessa zona perché così facendo si possono creare delle irritazioni

per l’effetto esfoliate della crema.

Una volta terminata l’applicazione, dovrete risciacquare con abbondante acqua e aver cura di eliminare tutti i residui del prodotto dalla vostra pelle.

Al termine del trattamento, visto lo stress che la pelle ha subito, sarà utile applicare una crema idratante o

nutriente in modo da farla apparire subito più luminosa e sana. Il trattamento può essere ripetuto una volta

a settimana. Infatti è sconsigliato aumentare la frequenza dell’applicazione perché si possono avere

arrossamenti sulla pelle.