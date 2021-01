Taylor Mega bomba sexy in bikini a Dubai: fisico assurdo – FOTO

La sexy Taylor Mega sconvolge ancora una volta Instagram, in bikini mostra il suo fisico incredibile: assurda

La bellissima influencer Taylor Mega è disinibita e consapevole della sua sensualità, che dona regolarmente ai fan sui social. Il suo profilo Instagram vanta 2,5 milioni di followers, che quotidianamente la seguono con estrema ammirazione. Stavolta lascia davvero a bocca aperta, ed è difficile formulare persino un commento.

Taylor Mega a Dubai mostra tutto il suo copro perfetto

Modella, influencer e imprenditrice: una vera macchina da guerra. Taylor non nasconde l’autoconsapevolezza, ma dietro l’arroganza per la quale viene spesso attaccata, si nasconde tanta determinazione e indipendenza. Bella da togliere il fiato, vanta un fisico longilineo scolpito e delle forme perfette.

Lascia molto parlare di sè per i suoi flirt: tra i più famosi Flavio Briatore, per il quale si vocifera abbia discusso con Elisabetta Gregoracci, e Tony Effe, trapper della Dark Polo Gang.

Inoltre Taylor non ha nascosto la sua bisessualità, ed è uscita allo scoperto per la relazione con Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in seguito al flirt avuto con Erica Piamonte dopo il Grande Fratello 16, dove l’influencer era ospite.

Ha avuto anche una relazione con Sfera Ebbasta prima della partecipazione all’Isola dei Famosi, conclusa dopo la sua partenza improvvisa verso le Maldive e Dubai.

Ed è proprio dalla città degli Emirati Arabi che arrivano le ultime immagini bollenti della modella, in un bikini che lascia poco spazio all’immaginazione. Si mostra da ogni angolazione in un video che sembra un miraggio.

I lunghi capelli biondi svolazzanti, la pelle abbronzata, corpo tonico e perfetto, espressione maliziosa, infuocano il social. I fan in estasi, sono un tripudio di apprezzamenti.