TikTok, influencer siciliana denunciata per istigazione al suicidio

Sul profilo dell’influencer di Siracusa un video con una sfida estrema tra la donna e un uomo. La donna è accusata di istigazione al suicidio

Istigazione al suicidio: è questa l’accusa a carico di una influencer della provincia di Siracusa. La donna aveva pubblicato sul suo profilo pubblico di TikTok una sfida estrema. La polizia postale di Firenze ha denunciato la 48enne. Nel video i protagonisti sono un uomo e una donna che si coprono totalmente il volto con il nastro adesivo trasparente. Restando quindi senza respiro. Una challenge altamente pericolosa, soprattutto per i minorenni. Gli investigatori, dopo attenti controlli, hanno individuato un link che era riconducibile all’influencer siciliana. La donna originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, è madre di una bambina. Da capire com’è possibile che una donna, nonché mamma, non capisca la gravità di una sfida così altamente pericolosa soprattutto per i più piccoli. Intanto la procura di Firenze, che coordina le indagini, ha emesso un provvedimento urgente di perquisizione, anche informatica, e sequestro degli account social dell’influencer. A eseguire il provvedimento invece è stata la polizia postale di Catania.

731.000 followers per l’influencer: già in passato aveva pubblicato numerose video-sfide dello stesso tenore

Gli investigatori, durante i controlli, hanno accertato che l’influencer aveva già pubblicato anche altre “video-sfide” dello stesso tenore. 731.000 followers, una popolarità che gli ha permesso di essere seguita da persone di diverse età. Un pericolo però per i più giovani. Delle sfide che potevano essere condivise e emulate dai minorenni e che potevano portare a disgrazie dolorose. Proprio una settimana fa, Palermo ha dovuto dire addio alla piccola Antonella morta per una sfida su TikTok.

Una pericolosità il profilo dell’influencer accertata dai investigatori. Diversi gli utenti disposti a qualsiasi cosa anche solo per ottenere un saluto: “Ciao, se mi saluti giuro mi lancio dalla finestra”. Intanto nel profilo di TikTok dell’influencer sono state rimosse le challenge ritenute pericolose. Inoltre il profilo della donna è rimasto aperto ma non è possibile pubblicare.