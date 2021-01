Un bimbo di soli 5 anni ha sparato alla cuginetta di 9 anni uccidendola all’interno di un’abitazione: arrestati il fratellino ed il padre della vittima.

Una bambina di solo 9 anni è morta dopo essere stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco impugnata da cuginetto di soli 5 anni. Questa l’agghiacciante tragedia consumatasi mercoledì scorso in un’abitazione di Philadelphia, negli Usa. Per quanto accaduto, la polizia ha arrestato il fratellino della vittima di 12, accusato di aver consegnato la pistola al cugino ed il padre, in quanto proprietario dell’arma e accusato anche di aver messo in pericolo i tre bambini che, al momento dei fatti erano soli in casa.

Usa, bambino di 5 anni spara alla cuginetta di 9: arrestati il fratellino ed il padre della vittima

Una triste vicenda arriva dagli Stati Uniti, dove un bambino di 5 anni ha ucciso la cuginetta, Nyssa Davis di 9 anni, sparandole alla nuca un colpo di pistola. È accaduto in una casa di Philadelphia, nello stato della Pennsylvania nella mattinata di mercoledì 20 gennaio. Stando a quanto ricostruito, come riporta il sito dell’emittente 6 ABC, la vittima, il fratello di quest’ultima, un bambino di 12 anni, ed il cuginetto si trovavano in casa senza la supervisione di un adulto. Il piccolo, forse mentre i tre stavano giocando, ha impugnato l’arma ed erroneamente ha esploso un colpo che ha raggiunto la bambina alla nuca.

Presso l’abitazione sono arrivati i sanitari che hanno ritrovato la vittima riversa a terra nella camera da letto. Trasportata d’urgenza in ospedale, purtroppo Nyssa è deceduta poco dopo nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Sulla vicenda la polizia ha immediatamente avviato le indagini che hanno portato all’arresto del fratello della piccola e il padre. Il primo, riporta 6 ABC, è accusato di aver consegnato la pistola al cuginetto che poi avrebbe fatto fuoco. Il padre, invece, risultato essere il proprietario dell’arma è accusato di aver lasciato incustodita la pistola e di aver lasciato soli i tre bambini all’interno dell’abitazione.

La polizia, scrive 6 ABC, ha riferito di aver ritrovato nell’abitazione, durante la perquisizione, un’altra pistola oltre a quella da cui è partito il colpo.