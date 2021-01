Vanessa Incontrada attaccata per la pubblicità sullo yogurt

La Incontrada è un’attrice molto apprezzata sia per i film che per gli spot, ma spesso viene anche criticata

Di recente la bella attrice ha girato lo spot per lo yogurt di Activia e ha ricevuto molti attacchi poiché durante un’immagine della pubblicità, appare con la pancia leggermente scoperta. Il fatto è che la pancia appare piatta e molti l’accusano di essersi fatta modificare, perché il suo ventre non è così piatto. Alcune parole sui social sono state:”Pubblicità Activia, promoter la Incontrada che mangia lo yogurt per varie mattine, inquadrano una pancia piattissima non sua, rinquadrano lei con gli stessi vestiti, ma con pancia coperta. Ma cosa ci vuole a presentare corpi normali, cosa? Che vergogna c’è?”.

Vanessa Incontrada accusata di confondere chi si batte per il body shaming

Si è creata una vera e propria bufera social nei confronti della Incontrada che a dire di molti non è coerente perché racconta di aver accettato il suo corpo e di combattere contro il body shaming. Tuttavia nelle pubblicità appare con il ventre asciutto e perfetto. Questo ha fatto arrabbiare molte donne che non la vedono più come un esempio da seguire. Aveva anche tenuto un monologo riguardo a questo tema durante la trasmissione condotta insieme a Gigi D’Alessio. Aveva detto che pensava di dover essere perfetta per trovare l’uomo della vita.

E invece ha incontrato un uomo speciale che è suo marito che l’ha accettata con i suoi pregi e i suoi difetti. Aveva poi detto di aver accettato e compreso che la perfezione non esiste e che conta solo ciò che pensiamo di noi stessi e circondarsi di persone che ti vogliono bene. Sicuramente parole sante quelle dette dalla conduttrice ma secondo alcuni, queste parole sono vanificate dal gesto di correggere un difetto in televisione. Certo non è detto che sia stata lei a voler correggere quel difetto ma l’azienda. Che effettivamente produce yogurt che dovrebbero snellire e aiutare ad avere un ventre più piatto eliminando il gonfiore.

Quindi non avrebbe avuto senso mostrare un ventre gonfio quando si sponsorizza un prodotto che dovrebbe sgonfiarlo. Inoltre non è nemmeno detto che la Incontrada si sia messa a dieta ferrea o che in quel momento non avesse troppa pancia. Non bisogna subito trarre conclusione affrettate e giudicare. Inoltre non è per una pubblicità fatta per uno yogurt che si perde credibilità nella lotta contro il body shaming.