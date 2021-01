Wanda Nara tutta in pelle la zip va giù e si può sognare – FOTO

La splendente conduttrice televisiva, showgirl, procuratrice sportiva, modella e personaggio televisivo argentino pubblica un nuovo post!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La moglie del calciatore Mauro Icardi, condivide con i suoi 7,4 milioni di followers uno scatto nel suo jet privato a Parigi.

Indossa una tutina nera in pelle, che termina con i pantaloni e presenta una zyp, non chiusa fin sopra.

Anche le scarpe sono nere, mentre la borsa è il dettaglio che dà colore all’outfit: è rosa fucsia, dal tessuto lucido e pitonato.

Il post ha raggiunto e superato i 50.000 mi piace e i 400 commenti, in un’ora.

LEGGI ANCHE >>> Wanda Nara posta una FOTO dei suoi trattamenti preferiti, spettacolo assurdo

Wanda Nara termina il 2020 con un super regalo da parte di suo marito: ecco quale!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

LEGGI ANCHE >>> Wanda Nara , fondoschiena in mostra: oggi è formidabile- FOTO

Durante un’intervista rilasciata a Parati.com.ar, Wanda svela il regalo che ha ricevuto da parte di suo marito, per concludere al meglio il terribile 2020: “È la prima volta che lascio tutti i miei figli e ho pensato che questo non mi avrebbe mai tirato su il morale. Ma eccomi qui! La realtà è che il 2020 è stato un anno molto duro e difficile”.

E ancora: “L’ho affrontato bene ma, in queste ultime settimane, ero triste, giù di morale e Mauro era un po’ sorpreso perché non sono mai così. Gli ho detto che mi mancava molto la mia famiglia, soprattutto Zaira, e stavo male per non aver visto il piccolo Viggo …”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

E, per concludere, aggiunge: “Un giorno sono tornata a casa e mi ha detto: “Ti ho comprato un biglietto per l’Argentina. È un anticipo sul tuo regalo di compleanno il resto te lo darò quando tornerai”.