Aida Yespica atomica, seno in primo piano e lingua fuori-FOTO

La Yespica in montagna un spettacolo, indossa un body completamente scollato davanti e le gambe nude

La bellissima showgirl condivide una foto nella neve in un body attillato che mostra il seno e le gambe e fa la linguaccia, che bomba sensuale. Condivide anche come posta la foto ed è subito un tripudio di commenti e like all’impazzata. “Mamma mia quanto sei bona fai venire i brividi”, “Che spettacolo della natura ti adoro”. D’altronde è davvero una bellezza in mezzo alla neve.

Aida Yespica incontenibile su Instagram, fuoriesce tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

La bella showgirl non è più contenibile su Instagram, appare più sexy che mai con lato A sempre in vista. Le foto di natale sono da star male. Nelle stories ha mostrato un bagno bollente alle terme. Al momento la bella modella venezuelana è ancora fidanzata con l’imprenditore Giuseppe Lama. Tuttavia l’anno scorso a gennaio aveva rivelato durante la trasmissione Rivelo condotto da Lorella Boccia, di aver avuto una storia d’amore con un’altra donna dello spettacolo. Ha spiegato che è stato un amore folle che oggi non ripeterebbe perché è mamma e secondo lei non è appropriato.

Diverse volte ha definito questo rapporto, un’errore, e giustamente la Boccia le chiede ma perché un’errore. Se hai amato non è un’errore anche se era una persona dello stesso sesso, le dice la Boccia. Infatti lei risponde che non se ne pente però ad oggi non lo rifarebbe per rispetto di suoi figlio. Non ha voluto rivelare il nome di questa donna poiché a quanto pare è un personaggio famoso e questo è comprensibile. Perché lei ha voluto raccontarlo ma questa persona non è detto che volesse farlo, inoltre se è mamma anche lei certo potrebbe non prenderla bene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Ad oggi in ogni caso la Yespica sarebbe serena accanto al compagno napoletano Giuseppe, conosciuto dal pubblico quando si è presentato al Grande Fratello Vip per riabbracciare la fidanzata. Dopo qualche discussione per quanto riguarda l’affidamento del figlio, pare aver trovato una quadra anche lì. Aveva accusato l’ex e padre di suo figlio Matteo Ferrari, di negargli la visita del figlio. Ad oggi hanno trovato un accordo.