Nell’ultimo scatto su Instagram, Alessia Marcuzzi posta una foto che la ritrae indossare un vero e proprio evergreen della moda: la camicia a quadri. Ed è impossibile non innamorarsene al primo sguardo.

Per restare fedeli alle tendenze Inverno 2021, non si può non indossare almeno una volta, in questa stagione, la famosissima camicia a quadri.

Le camicie, in questo 2021 iniziato da meno di un mese, sono già state protagoniste di tantissimi scatti delle nostre influencer preferite. L’abbiamo vista, sempre a quadri, indossata da Annalisa Scarrone, oppure il modello stellare di Liu Jo e quella nera Chanel di Lily-Rose Depp.

Emblema dell’eleganza classica, la camicia è un indumento che difficilmente manca in un guardaroba, oggigiorno tanto femminile quanto maschile.

Realizzata in ogni variante, tonalità e tessuto possibili ed immaginabili, è rimasta un indiscusso evergreen della moda.

Alessia Marcuzzi annuncia su Instagram il suo ritorno a Le Iene, postando un video nel quale indossa l’iconico outfit total black del programma televisivo.

Ma ecco che poco dopo, la conduttrice italiana sfoggia una vivace camicia dalla fantasia a quadri. In uno scatto allo specchio che commenta con “Stasera mi sento un po’ faiga e non potevo risparmiarmi😂😂😂“, ci mostra questo must have della stagione in una variante decisamente colorata.

La camicia a quadri di Alessia Marcuzzi è tendenza Inverno 2021

Taglio oversize e bottoncini chiari a contrasto, la camicia della conduttrice di Temptation Island è caratterizzata da una stampa a quadri neri su una base senape, che resta anche in pendant con la tonalità del muro che le fa da sfondo.

Alessia Marcuzzi l’ha indossata lasciandola aperta, permettendoci di guardare il suo super sexy completo intimo in total black.

Nonostante quello della conduttrice volesse essere un outfit da casa che possiamo tranquillamente imitare, una camicia di questo genere è assolutamente perfetta su un jeans, per un look casual e pieno di stile.