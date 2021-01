Alessia Prete VIDEO in primo piano mentre si mette la crema, che bella

La bella influencer Alessia Prete condivide un video in cui appare in primo piano e si mette la crema sul viso, bellissima

La Prete e la sua skin routine serale, bellissima mentre si mette la crema sul viso. In moltissimi apprezzano i suoi consigli di bellezza e prendono esempio, su Instagram è infatti seguita da 357 mila persone. Da anche consigli in privato su Direct e le ragazze le rispondono su come i suoi consigli abbiano fatto effetto. Un’utente scrive infatti:”Alessia ciao sono troppo felice hai visto i miei miglioramenti? Grazie di tutto sei una meraviglia”.

Alessia Prete cambia casa e si fa subito riconoscere

L’influencer ha cambiato casa a Milano e si è fatta subito riconoscere dal portinaio, le sono arrivati infatti un’infinità di pacchi da parte di brand e altro. Sostiene che il portinaio ha pensato che si trattasse di materiale per ufficio. Per annunciare il suo trasloco ha condiviso la foto della porta di casa nuova con le chiavi e ha scritto:”27/01/2021, 25 anni e un mese esatto dopo.

Nuova vita”. Moltissimi i commenti di congratulazioni per la nuova avventura nella casa nuova:”Nuova vita..Nuova avventura..questo è anche crescere…maturare..e tu da quella porta rossa sei cresciuta tanto. Contento per te”. E ancora chi scrive:”In bocca al lupo per la tua nuova vita ti auguro ogni felicità sei speciale Alessia un grosso abbraccio”. Una nuova avventura si ma non insieme al fidanzato, infatti lui vive a Genova e lei ha preso casa a Milano.

Sicuramente la sua è una decisione dovuta a motivi lavorativi e ai vari giri che ha a Milano. E inoltre sarebbe troppo presto per andare a convivere con il suo fidanzato dato che stanno insieme relativamente da poco. Una scelta fatta per la carriera e non per un’uomo, sicuramente le fa molto onore e fa capire la donna indipendente che è.