Alice Basso con un top leopardato: sale la temperatura sui social FOTO

Alice Basso con un top leopardato: sale la temperatura sui social. L’influencer ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Alice Basso è una famosa influencer, una star di Instagram dove grazie alla sua bellezza e alla sua simpatia ha conquistato ben 700mila followers. L’hanno definita una sexy mamma italiana, perché è madre di due bambini: Brando e Morgan, avuti dal compagno Marco Ferrucci più grande di lei di ben 23 anni. Alice è una nota influencer che lavora come modella e sono divrersi gli shooting che l’hanno coinvolta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Alice Basso che incanto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

Alice è nata nel 1987 a Dolo, in provincia di Venezia. Il suo paese natale conta pochi abitanti ma da piccola sognava di diventare una criminologa. La vita le ha riservato qualcosa di diverso: grazie al suo aspetto fisico e al suo carattere coinvolgente Alice ha avuto tanti successi nel mondo della moda. Il suo fisico è stato scolpito da anni di nuoto che l’hanno portata a fare shooting e sfilate per diversi brand.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

La modella non è l’unico lavoro che ha fatto: ha anche lavorato come animatrice per bambini, ha fatto la bagnina e la ballerina nelle discoteche. Al momento ha realizzato una sua linea di abbigliamento. Su Instagram conta tantissimi followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto.