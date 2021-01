Ambra Angiolini e Max Allegri al capolinea: lo scoop che ribalta il “sentimento”

Tra Ambra Angiolini e Max Allegri c’è sempre stato un sentimento d’amore che brilla come pochi. Ma stavolta qualcosa sembra andare storto…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Allegri (@max_allegri_official)

Le ultime indiscrezioni social mettono nel mirino dei riflettori, una delle coppie più inossidabili del mondo dello spettacolo. Parliamo di Ambra Angiolini e Max Allegri, coloro che alla luce dei fatti raccontati dai diretti interessati, l’amore è un sentimento che va perennemente a “gonfie vele”.

Nelle ultime ore, invece rimbalza agli occhi e alle orecchie degli appassionati della coppia, uno scoop che farebbe pensare all’immediata apertura di una crisi. Eravamo rimasti ad un’Ambra, in formato scrittrice di un romanzo “giallo”, pubblicizzato dall’ex Francesco Renga. Mentre l’ex coach di Juventus e Milan è ancora alla costante ricerca di una squadra che le dia garanzie economiche e di progetto, per tornare a farsi valere nel mondo del calcio.

Sebbene entrambi si siano un pò defilati dal mirino degli addetti, si continua a parlare di loro e di un matrimonio. Che non sembra essere più così saldo come loro vogliono far crederci

LEGGI ANCHE —–> Giovanna e Amadeus, il post polemico: “L’ignorante…”

Ambra Angiolini e Max Allegri, crisi matrimoniale per la coppia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Allegri (@max_allegri_official)

LEGGI ANCHE —–> Diletta e Can Yaman, Il commento di Scardina a un post, la polemica



Lo scoop “bomba” che rimbalza in queste ore fa preoccupare i fan della coppia Ambra Angolini e Max Allegri. Tra l’attrice e il mister toscano non vi erano segreti da nascondere, ma la pagina instagram di “Investigatore Social” ha snocciolato alcuni “altarini” della coppia.

Per loro si parla di matrimonio in crisi, a causa dei continui riverberi e cenni di fraintendimento tenuti all’oscuro al proprio pubblico. Il “traghettatore” delle Big della Serie A aveva scherzato a “Che Tempo Che Fa”, allontanando i “fantasmi” di una rottura, che al tempo, già aleggiavano su un punto di non ritorno della coppia.

Qualche mese fa si parlava di convolo a nozze a breve, anche se Ambra, dichiaratasi perdutamente innamorata di un uomo così ingenuo come lui aveva lasciato intendere di essere un pò restìa a fare il grande passo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @ambra_angiolini_fanpage

Quest’ultima sarebbe stata, secondo gli addetti la “goccia” che avrebbe fatto traboccare il vaso e lasciato intendere che tra Ambra e Massimiliano si procedeva verso il “capolinea” della relazione: altro che sentimento rafforzato!