Amelia Fiore, in costume al mare trova il modo di far sognare: che fisico – FOTO

Amelia Fiore aggiusta la mira dell’obiettivo e trova il punto esatto per far sognare i follower di Instagram ad occhi aperti: top model

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Tra le web blogger più cliccate degli ultimi mesi non poteva non mancare Amelia Fiore. Non è affatto nuova, in un mondo che “pullula” di concorrenza tra le dive, in bella mostra. Lei sembra aver scavalcato alla grande l’imbarazzo e il tentennamento di mettersi in gioco, finchè è diventata una prassi di bellezza per le sue giornate, ricche di pose e foto “piccanti”.

Manca poco per raggiungere il culime del piacere per i fan che la ammirano di continuo su un profilo social, che ritengono certamente “bollente”. La sexy influencer pugliese, però non è solo l’immagine di una diva che fa della malizia e della trasgressività, le chicche “pesanti” del suo repertorio.

Ella dimostra di avere un ottimo rapporto con lo shopping, per incentivare la voglia di mettersi costantemente in mostra ed esaltare qualcosa che un pò tutti ritengono straordinario…

Amelia Fiore, alla ricerca della sensualità: fisico “cattura sole”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Molti utenti del web hanno constatato che nella vita di una sexy influencer come Amelia Fiore c’è sempre il sole e il mare ad incantare le giornate. Per questo motivo è riuscita ad attirare le attenzioni su di lei, in pochi istanti.

Oggi Amelia viaggia a “gonfie vele” e può vantare di ben 664mila follower al suo seguito, attoniti da una bellezza unica e stratosferica. La diva pugliese appare sempre in forma smagliante, frutto della voglia di migliorarsi e migliorare il proprio benesse cutaneo.

Tra l’utilizzo di un cosmetico e l’altro, la blogger non rinuncia mai al rumore del mare e un sole cocente. Per una pugliese di Polignano a Mare non poteva essere altrimenti. In questo periodo di magra non mancano dunque i ricordi di un fisico scultoreo, mentre Amelia “cattura” l’abbronzatura necessaria per risaltare un aspetto fisico che rasenta la perfezione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Costume blu striminzito, pancia piatta e curve rotonde e strabordanti è quel che basta per far innamorare i fan a prima vista: “La perfezioneee😍😍😍😍😍 io ti amoooo❤️❤️❤️; Poi dici perché uno si innamora 😍😍; Stupenda 🌹🌹🌹”