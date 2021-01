Ana Mena, calze a rete e corpetto glitterato: espolde di sensualità – FOTO

La cantante spagnola, Ana Mena accende l’entusiasmo dei follower di Instagram e infonde la giusta carica di sensualità: favolosa

Per Ana Mena, il successo non ha mai un fine ben specifico. La cantante e attrice spagnola è alla costante ricerca di qualcosa che può rendere speciale le proprie giornate. Che sia in compagnia o in solitaria riesce a trasmettere sempre quella giusta carica o adrenalina che serve per iniziare la giornata.

Non a caso, nel vastissimo mondo dello spettacolo ricopre più di un ruolo. Da cantante ad attrice, il “copione” non cambia. Anzi è proprio grazie alla miniserie “Marisol” che arriva al punto più alto della sua carriera. Prima del successo sotto le “stelle” del grande cinema ha guadagnato il trofeo di Veo Veo Awards, nel 2006. La 12esima edizione della kermesse musicale aumenta definitivamente i “decibel” di una popolarità da “leccarsi i baffi”.

Il successo nella musica non si interrompe e sbarca anche in altri Paesi, ottenendo i giusti e meritati consensi

Ana Mena, ad un “passo” dalla “mezzanotte”: pronti per sognare?

Tra una scarica di adrenalina e l’altra, la bellissima ed “effervescente” Ana Mena non smette mai di raggiungere i sogni prefissati. Ha iniziato a mettersi in mostra e farsi le “ossa” nel suo Paese natale, quale la Spagna. Il duetto con Fred De Palma ha fatto innamorare milioni di appassionati, oltre ad averle regalato, il premio musicale iberico più importante: “Gala dei Los40 Music Awards“.

Poi lo sbarco in Italia, in compagnia dell’elettrizzante rapper campano, Rocco Hunt, con il quale incide il brano “A Un Passo Dalla Luna”. L’incisione del “pezzo” è stata eletta dalla FIMI, come Terzo Disco di Paltino.

In ottica di un ritorno davvero mozzafiato, sotto l’effetto del pubblico delle grandi occasioni, Ana Mena prepara il primo singolo “00:00” della discografia “Solo”. La cantante spagnola è tornata dunque a “ruggire” alla sua maniera, indossando un corpetto “glitterato” e un paio di calze a rete che rimandano ad un’elevatissima espressione di sensualità.

Immancabile lo status adrenalinico che trasmette ad un pubblico, che avverte come se fosse chiuso in una “gabbia di leoni inferociti”. Sta ad Ana trovare il giusto compromesso per rendere “stuzzicante” un’atmosfera, un pò troppo spesso “scarna” di questi tempi